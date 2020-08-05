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淡水輕軌隱藏版「透明貨櫃屋」圖書館　網美拍照新熱點...直呼超好拍

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▲ 淡水輕軌隱藏版「透明貨櫃屋」圖書館 網美拍照新熱點...直呼超好拍。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 淡水輕軌隱藏版「透明貨櫃屋」圖書館，網美拍照新熱點...直呼超好拍。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市又再添一處特色圖書館新景點！位於淡海輕軌紅樹林站的「淡海小書房」，採光極佳、視覺穿透的「玻璃貨櫃屋圖書館」，成為淡水最新網美打卡點！即日起只要到「淡海小書房」出示打卡證明即贈送輕軌一日票兌換券。

吸睛的玻璃貨櫃屋外型，打造出乾淨透明的空靈視覺，位於淡海輕軌紅樹林站入口處附近的淡海小書房，是新北市立圖書館與新北市大眾捷運公司合作設置的全臺首座貨櫃屋形式圖書館。結合書香的白色貨櫃屋，搭配三面玻璃的透光設計，讓陽光自然灑落，營造自然明亮的舒適感，還能拍出風格獨特的文青網美照。

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▲ 淡水輕軌隱藏版「透明貨櫃屋」圖書館 網美拍照新熱點...直呼超好拍。（圖／新北市立圖書館提供）

▲「淡海小書房」結合書香的白色貨櫃屋，搭配三面玻璃的透光設計，讓陽光自然灑落，營造自然明亮的舒適感。

新北市立圖書館館長王錦華表示，「淡海小書房」為淡水區第4座圖書館，共有2000餘冊的藏書，希望提供遊客與紅樹林周邊社區居民有一處身心靈放鬆充電的閱讀休憩角落。8月暑假期間，更推出一系列閱讀來店禮活動，即日起只要到淡海小書房持打卡板拍照打卡，並上傳臉書，便可獲得輕軌一日票兌換券（限量50名）。

另外，借書達3本或申辦借閱證即可兌換北海鱈魚香絲一包（限量250名）。8月17日至8月31日還有「閱讀森友會」集點活動，只要集滿80個章，便有機會參加抽獎，獎品包括「集合啦！動物森友會」遊戲光碟片、Switch主機收納包、amiibo傅達貓頭鷹公仔等，還有300元及100元禮券。

歡迎大家一起帶著相機與愉快的心，到近日最夯的玻璃貨櫃屋享受文青又愜意的閱讀氛圍。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw，洽詢電話：02-2622-4664。

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