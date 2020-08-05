快訊／疫情再起　侯友宜「要有心理準備」：新北5大場所實名制戴口罩「即日開罰」

▲新北市長侯友宜主持市政會議。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

全球新冠肺炎掀起第二波疫情，新北市長侯友宜自三月起多次呼籲衛福部，必須針對入境者實施全面檢篩即居家檢疫；同時，新北市規定5特定場所採實名制、戴口罩，侯友宜5日表示，全面普篩是專家們給的意見，中央的決策他會尊重，但面對疫情再起前，民眾要有心理準備。

侯友宜日前公告，新北舞廳、酒家、酒吧、特種咖啡、特殊娛樂場所與消費者，全面採實名制，密閉空間也強制戴口罩，像電梯、補習班、電影院、K書中心、KTV都要戴，他提醒新北各行業業者，不要成為疫情第二波攻擊破口。

侯友宜說，在後疫情振興的同時，防疫措施先從有公告的場所嚴格執行，至於沒有公告的，開始鼓勵民眾慢慢的把口罩戴起來、保持社交距離，讓民眾心情上有一個調適的準備階段。

侯友宜說，新一波嚴峻的疫情在全球掀起，香港單日165個確診個案，菲律賓2天5000個確診個案，這些都是最鄰近台灣的國家，經常往來的歐洲、美國疫情也未降溫，台灣疫情跟全球疫情相關聯，試想目前國內的案例都是境外移入，甚至有的是不是境外移入或是境內本土感染都無辦法釐清的時候，守住境外才是唯一最重要的關鍵點。

侯友宜表示，海島型國家重要策略，就是絕於國外要守好，沒守好境內再管控也沒用，最近個案都是境外移入，還有的經過一段時間發現確診，卻不清楚本土或境外案例，像磐石艦到現在，艦外還是艦內感染還沒定義。

侯友宜指出，更何況現在民眾「易放難收」，對於病毒的防範心理已經減低時，阻絕於境外絕對是中央一定要特別重視的地方。不管以前台大公衛前院長或是現在的副院長等衛生體系的專家，都有這樣的看法。

侯友宜說，當然他也會尊重中央的裁決，畢竟中央與地方還是要合作，做出裁決後地方一定尊重，不過不要忽略這個聲音，以免疏漏，變成第二波大攻擊，那就難免會有遺憾，大家真的要去共同思考這個問題。

至於管控境內，侯友宜說，新北市接下來會做得更到位，自6月中旬已連續檢查142家八大行業，針對目前有32家不符合規定，尤其7月31號公告之後，從即日起宣導5天後，若仍不採實名制、不保持社交距離，尤其甚至連量體溫、消毒酒精都沒辦法做到位，我們會更強制來對這些業者。

侯友宜呼籲，補習班、文化場館等業務單位主管一定要更嚴格落實防疫措施，針對特別弱勢的長照機構，市府會不斷前往查察，若業者有疏漏，就要求改進並限縮探訪時間。

侯友宜說，所以面對第二波的攻擊還沒來之前，民眾的必須要有心理準備，保持社交距離、勤洗手、戴口罩、量體溫，不是只有宣導，在搭乘大眾運輸、密閉空間，希望大家盡量把口罩戴起來。