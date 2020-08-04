桃園全國首創樂齡健身房　運用AI技術讓老的健康有尊嚴

▲運用AI技術，桃園全國首創樂齡健身房。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市旭登護理之家，4日舉行AI樂齡智造健身房啟用，市長鄭文燦出席活動表示，老化是必經的過程，要老得健康、老得有尊嚴則需要許多努力，市府與中央、民間企業攜手於8個護理之家、長照中心等地點，打造AI樂齡智造健身房，導入4套輔助訓練設施並結合AI技術，幫助長者提升肌力、體能及認知能力，有助於延緩失能、失智。

▲經濟部工業局副組長顏鳳旗表示，「智慧城鄉生活應用補助計畫」開放各地方政府提案。（圖／市府提供）

鄭市長指出，衛生局積極爭取「智慧城鄉生活應用補助計畫」，成功獲得經濟部工業局400萬元補助，並與點睛科技合作，在八德旭登護理之家、平鎮佳醫護理之家、桃園敏盛護理之家、中壢新明社區長照機構、龜山陸光社區長照機構、龍潭天慈綜合長照機構、蘆竹錸工廠社區長照機構及大溪愛的備忘站等8處建置示範據點，透過「憶萬富翁-大腦活化」、「SODA-手眼協調」、「SPOZ-全身運動」、「天才巧拼地墊-腳部肌肉」等4種裝置，鼓勵長者們動動腦、動動手腳，訓練大腦認知能力、反應力、肌力及四肢協調能力。

而AI樂齡智造健身房運用AI技術，可以將相關資料傳送到雲端系統，透過數據分析讓照護者及長者更了解反應力、肌力及認知功能等變化，是非常棒的工具，能進一步完善照護機構的環境，希望為長者打造健康、活躍、充滿意義的老年生活，也讓家人更加安心。

鄭市長也說，台灣已邁入高齡化社會，預估將在2026年邁入超高齡社會，屆時平均每5人中即有1位老人，為了打造老有所養、樂齡安居的環境，除了藥物治療以外，希望照護機構也能善用各種工具及活動，例如唱歌、烹飪、下棋、園藝等，讓長者獲得足夠的刺激及活化。

經濟部工業局副組長顏鳳旗表示，「智慧城鄉生活應用補助計畫」開放各地方政府提案，運用資通訊軟硬體技術及應用服務解決日常生活各項難題，因此他非常開心見到桃園市的長照中心實踐新巧思，長者運用AI樂齡智造健身房的裝置時，相關生理係數將傳送至雲端系統，可以用來分析長者的認知、反應等速度，進而做為職能治療師設計復健或延緩失智等課程時的參考，將有助於促進長者的健康狀態。

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