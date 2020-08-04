雲林縣精神病人長期照顧示範計畫啟動　普及均衡長照資源

▲國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院率先試辦精神病人長期照顧服務中心及據點，中心將提供個案管理及資源連結、精神病人長照人員培訓及社區公共教育等業務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

精神病人因疾病慢性化導致功能退化，加上人口老化速度加劇。國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院率先試辦精神病人長期照顧服務中心及據點，中心將提供個案管理及資源連結、精神病人長照人員培訓及社區公共教育等業務；據點提供「共餐活動」、「認知促進，延緩失能」、「安全看視」、「家屬支持團體輔導諮商」及「家屬照顧課程」等服務。

成大醫院斗六分院指出，為普及與均衡地方長照資源服務，設置精神病人長期照顧服務中心及據點，使慢性精神患者能從慢性精神機構回到社區；倘若慢性精神患者就醫困難，則由專業精神團隊提供居家服務治療，減低再住院率，讓慢性精神患者在病程發展過程選擇合適的服務資源。

另民眾普遍對精神疾患存有刻板印象，僅由家人照護或慢性精神機構治療，並無法完整協助慢性精神病患銜接復健及社會互動，故長照資源使用的推廣及轉介，對慢性精神病患與社會銜接及復健是不可或缺的一環。

雲林縣衛生局長曾春美表示，慢性精神病患的長期照顧不能只強調去機構化，病人及家屬期盼的是完備的後送社區照顧系統。成大醫院斗六分院具備精神長期照顧服務經驗，未來除強化社區精神醫療追蹤服務外，將持續提昇民眾對心理衛生議題之正確認識，導正對精神疾患之刻板觀念，以社區為基礎之精神醫療長期照護逐步紮根，讓精神病人之健康再造。

成大醫院斗六分院說明，據點服務時間是每週二、四的9點至16點，希望新加入的精神病人長期照顧服務模式，能增進個案照護品質，促使個案生活穩定及社會參與，以延緩失能，同時減緩照顧者的身心壓力負荷，增加家庭和諧與融合，也讓本縣精神醫療之長期照顧服務網絡更加完善。



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