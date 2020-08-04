　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣精神病人長期照顧示範計畫啟動　普及均衡長照資源

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院率先試辦精神病人長期照顧服務中心及據點，中心將提供個案管理及資源連結、精神病人長照人員培訓及社區公共教育等業務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院率先試辦精神病人長期照顧服務中心及據點，中心將提供個案管理及資源連結、精神病人長照人員培訓及社區公共教育等業務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

精神病人因疾病慢性化導致功能退化，加上人口老化速度加劇。國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院率先試辦精神病人長期照顧服務中心及據點，中心將提供個案管理及資源連結、精神病人長照人員培訓及社區公共教育等業務；據點提供「共餐活動」、「認知促進，延緩失能」、「安全看視」、「家屬支持團體輔導諮商」及「家屬照顧課程」等服務。

成大醫院斗六分院指出，為普及與均衡地方長照資源服務，設置精神病人長期照顧服務中心及據點，使慢性精神患者能從慢性精神機構回到社區；倘若慢性精神患者就醫困難，則由專業精神團隊提供居家服務治療，減低再住院率，讓慢性精神患者在病程發展過程選擇合適的服務資源。

另民眾普遍對精神疾患存有刻板印象，僅由家人照護或慢性精神機構治療，並無法完整協助慢性精神病患銜接復健及社會互動，故長照資源使用的推廣及轉介，對慢性精神病患與社會銜接及復健是不可或缺的一環。

雲林縣衛生局長曾春美表示，慢性精神病患的長期照顧不能只強調去機構化，病人及家屬期盼的是完備的後送社區照顧系統。成大醫院斗六分院具備精神長期照顧服務經驗，未來除強化社區精神醫療追蹤服務外，將持續提昇民眾對心理衛生議題之正確認識，導正對精神疾患之刻板觀念，以社區為基礎之精神醫療長期照護逐步紮根，讓精神病人之健康再造。

成大醫院斗六分院說明，據點服務時間是每週二、四的9點至16點，希望新加入的精神病人長期照顧服務模式，能增進個案照護品質，促使個案生活穩定及社會參與，以延緩失能，同時減緩照顧者的身心壓力負荷，增加家庭和諧與融合，也讓本縣精神醫療之長期照顧服務網絡更加完善。


►二手票券豐富你的生活


►越想越不對勁！OL 賺翻啦


【其他新聞】

►雲林虎尾中元祭　鎮長丁學忠化身司馬中原拍鬼片...貞子露美腿很搶鏡

►斗六文旦即將進入採收期　雲林縣議員籲警方、縣府落實照顧農民

►「2020雲林海洋音樂祭」　狂歡音樂趴嗨翻三條崙海水浴場

►雲林振興一呼百應　虎尾商圈百家商店聯合搶商機

ET快訊
羅霈穎生前爆被高層逼陪睡！泳池趴找一堆裸女　遭封殺怒嗆：沒在
年收600萬卻住套房！羅霈穎「八德路工作室」曝光…房價驚人
習慣服安眠藥助眠…羅霈穎猝死工作室　警曝初步死因
快訊／再增1例確診！指揮中心1400記者會說明
快訊／21歲警腦死將「捐出8個部位」　拯救超過10人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林華山熱推「六寶盒」野餐饗宴　農遊古坑正是時候 

桃園男颱風天騎車外出突不適「愈騎愈慢」　警即時協助救護

雲林縣精神病人長期照顧示範計畫啟動　普及均衡長照資源

苗栗人瑞迷失街頭　徒步4公里昏倒摔傷！路人報警求援

蘇澳岳明國小「光腳號」1500公里長征　後壁湖乘風破浪再啓航

巾幗不讓鬚眉　枋山「養蜂女王」陳怡帆連得兩年特等獎

送寶寶閱讀禮　屏縣府與醫院合推「親子共讀」列入衛教

南警三分局有愛　與副議長同心協力助解血荒！

屏縣推動「無毒校園」　22位專任生力軍啟動

車聚活動要注意　歸仁警擴大交安宣導遵守規則保平安

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

不關我的事！倒車撞倒路邊機車　婦人下車後「看兩眼」直接走人

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

雲林華山熱推「六寶盒」野餐饗宴　農遊古坑正是時候 

桃園男颱風天騎車外出突不適「愈騎愈慢」　警即時協助救護

雲林縣精神病人長期照顧示範計畫啟動　普及均衡長照資源

苗栗人瑞迷失街頭　徒步4公里昏倒摔傷！路人報警求援

蘇澳岳明國小「光腳號」1500公里長征　後壁湖乘風破浪再啓航

巾幗不讓鬚眉　枋山「養蜂女王」陳怡帆連得兩年特等獎

送寶寶閱讀禮　屏縣府與醫院合推「親子共讀」列入衛教

南警三分局有愛　與副議長同心協力助解血荒！

屏縣推動「無毒校園」　22位專任生力軍啟動

車聚活動要注意　歸仁警擴大交安宣導遵守規則保平安

泡菜鍋熱量最低！營養師曝「三媽臭臭鍋熱量排行」…這3款口味湯頭爆肥

雲林華山熱推「六寶盒」野餐饗宴　農遊古坑正是時候 

嫌醫生開藥止痛效果零　台北男一句「我有黑道背景」6萬飛了

《冰與火》囧恩勾老婆出門！走一半忍不住了「手伸進褲檔」網：喬大鳥？

羅霈穎關家裡3天都沒出門！　好友悲曝「最後見面時間點」…失聯上門卻只剩冰冷遺體

安碁資訊很會賺　上半年每股純益2.07元！

挖2塊「超巨稀有寶石」爽成億萬富翁！強運礦工又發現第3塊…5800萬入袋

柯爾先發3戰全勝、跨季19連勝　洋基7連勝迎17年來最佳開季

台86線曳引車打滑撞護欄側翻　駕駛被甩出重摔！頭部受創送醫

羅霈穎講話犀利敢怒敢言「半年前變淑女」　白冰冰聞噩耗難以置信

地方熱門新聞

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

轉降桃機竟被軟禁4小時　陳玉珍暴怒

特斯拉Model 3L撞重機　騎士險墜邊坡

新北智駕電動巴士啟動載客測試

全球建築獎竹市消波塊變網美海岸

新北三重三民全齡公園啟用

行銷臺灣茶　黃正敏「茗揚四海」

「探索夢號」避颱泊花蓮　縣府攜業者緊抓商機

翡翠樹蛙映後聊　小觀眾熱絡發問

台中詭路一夜撞4車　設計曝光

360度環覽峽谷　太魯閣山月吊橋12日啟用

彰化租屋不用遷戶籍　月補貼3千

「牽手泰」協會理事長　孫莉安榮任　

登山客導航登山迷路　潮警消搜救靠大聲公找到人

更多熱門

相關新聞

振興雲林！　虎尾商圈百家商店聯合搶商機  

振興雲林！　虎尾商圈百家商店聯合搶商機  

雲林縣虎尾鎮魅力商圈發展協會串聯Accupass活動通票券平台，推出在地人體驗推薦路線，公布商圈百家業者超值優惠折扣搶攻振興券商機，今（3）日下午舉行「虎尾商圈一呼百應振興券記者會」，由雲林百家業者，邀請民眾來雲林縣虎尾鎮魅力商圈旅遊，享振興三倍券優惠，抽IPhone及汽車。

謊報在國際機場放炸彈　思覺失調男獲減刑

謊報在國際機場放炸彈　思覺失調男獲減刑

「2020雲林海洋音樂祭」　狂歡音樂趴嗨翻

「2020雲林海洋音樂祭」　狂歡音樂趴嗨翻

超黑「大蚯蚓」闖民宅吐舌頭　專家比對：真的是蛇

超黑「大蚯蚓」闖民宅吐舌頭　專家比對：真的是蛇

移民署數位計畫　 新住民E起築夢新家鄉

移民署數位計畫　 新住民E起築夢新家鄉

關鍵字：

精神疾病成功大學醫院斗六分院雲林縣長期照護

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎「59歲跑夜店」最後身影曝

6天3度蜜會正妹記者　總統府發言人驚爆離婚

即／羅霈穎表弟趕到！遺體送往二殯

羅霈穎千金小姐→伴舞　一輩子不婚不生原因曝

金泰希凍齡形象破功了！「手機殼」掀熱議

爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：別這樣吃姊妹丼

飛航指揮官外遇部屬辣媽　少將下跪鬧自殺求離婚

更多

最夯影音

更多
撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面