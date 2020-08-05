▲ 新北送行者現代國民喪禮研習，圓滿同性伴侶人生最後一程。（圖／新北市民政局提供）



記者郭世賢／新北報導

台灣2019年正式成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家，至6月止全國已有超過4200對同婚登記，伴隨家庭結構多元化，新北殯葬管理處也首度於現代國民喪禮研習中，引入同性伴侶治喪議題，業者出席踴躍、座無虛席，並有多位業者分享協助亡者性別認同著裝、訃聞以伴侶或配偶名字俱名、尊重亡者殯葬自主等案例，引發學員廣大迴響。

民政局長柯慶忠表示，統計新北市至2020年6月30日止，各戶所受理同性結婚對數，共計865對，全國最多，市府除相當重視婚姻平權，也期透過同婚治喪問題的探討，讓業者更加了解同婚者及家屬喪葬需求，並讓喪葬禮俗符合時代轉變，兼具愛與包容。

應邀授課的台灣伴侶權益推動聯盟創會理事長許秀雯表示，同婚法未通過之前，同性伴侶辦理亡者身後事，因不具法律上家屬身份，大多是以朋友的身分協助，少有以配偶的角色辦理;同婚登記生效後，雖然治喪與異性婚姻大多相同，但稱謂及儀式仍應尊重家屬給予不同的規劃，同時照顧到不同「利害關係人」的意見，才能讓喪禮儀式達到釋放哀傷、撫慰人心的效果。

研習中，尊圓生命事業有限公司負責人莊婷宇分享，2019年承接一位同性伴侶治喪委託案，亡者家屬都認同這位伴侶的存在，但亡者的同學好友們多不知情，因此尊重並延續逝者生前沒有出櫃的意願，並與伴侶達成共識，對外種種通知與場合，皆淡化伴侶角色。

然令人動容的是，在替逝者做完大體淨身後，家族長輩特地請所有人離開，讓其伴侶能單獨與亡者做最後的獨處，看著亡者伴侶在棺木前，深情述說他們從相識到相知、相惜的一切，讓執禮人員都感動落淚。

另外，埔津股份有限公司營運長黃明香則指出，佛法教義中，眾生皆有佛性，而佛性平等沒有男女相之別，所以在家眾都以「居士」稱呼，這樣的稱謂在同婚喪禮訃聞家屬具名、牌位、骨罐刻字等安排時，相對就比較簡單。

黃明香還曾有個案，往生的媽媽二兒子有同性伴侶，雖然沒有婚姻關係，但同居已好幾年在家地位頗重，訃聞印製時表示自己的名字要寫在媳婦欄，家人沒有異議，告別式當天也隨子、媳行列一齊祭拜，實現生死兩安。

尚荷禮儀規劃則分享首次辦理多元成家家眷喪禮，案主二女兒是多元成家，因此特別參考同業相關案例，幫案主二女兒配偶安排「孝女媳」的訃聞稱謂，並在與家屬說明及確認後使用。

本次研習另外邀請到殯葬禮俗大師徐福全教授講授殯葬文書與殯葬禮俗，除了喪葬儀節，並介紹現代訃聞家屬稱謂因應性別平等與同婚之調整作法，讓殯葬業者在不失禮俗的喪葬儀式中，也有合宜的參考作法。

殯葬管理處長黃秀川表示，全國至今已有逾4200多對同婚登記，同婚亡者治喪規劃已是我們現在及未來要面對的課題，希望透過研習能讓業者更加了解同婚者喪葬需求，唯有理解與尊重，才能因應不同家庭，提供更圓滿細緻的專業服務。

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