「磐石艦感染到現在還沒定義」　侯友宜再提「阻絕境外」：民眾易放難收

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者楊蕓攝）

記者蘇晏男／新北報導

全球新冠肺炎持續延燒，不少國家開始面對第二波疫情。新北市長侯友宜5日指出，台灣疫情跟全球疫情相關連，目前國內案例都是境外移入，守住境外才是唯一最重要的關鍵點。他也提到，島型國家重要策略，就是絕於國外要守好，沒守好境內再管控也沒用，像磐石艦到現在，艦外還是艦內感染還沒定義。

侯友宜表示，新一波嚴峻的疫情在全球掀起，香港單日165個確診個案，菲律賓2天5000個確診個案，這些都是最鄰近台灣的國家，經常往來的歐洲、美國疫情也未降溫，台灣疫情跟全球疫情相關聯，試想目前國內的案例都是境外移入，甚至有的是不是境外移入或是境內本土感染都無辦法釐清的時候，守住境外才是唯一最重要的關鍵點。

侯友宜表示，海島型國家重要策略，就是絕於國外要守好，沒守好境內再管控也沒用，最近個案都是境外移入，還有的經過一段時間發現確診，卻不清楚本土或境外案例，像磐石艦到現在，艦外還是艦內感染還沒定義。

侯友宜指出，更何況現在民眾「易放難收」，對於病毒的防範心理已經減低時，阻絕於境外絕對是中央一定要特別重視的地方。不管以前台大公衛前院長或是現在的副院長等衛生體系的專家，都有這樣的看法。

侯友宜說，當然他也會尊重中央的裁決，畢竟中央與地方還是要合作，做出裁決後地方一定尊重，不過不要忽略這個聲音，以免疏漏，變成第二波大攻擊，那就難免會有遺憾，大家真的要去共同思考這個問題。

至於新北管控境內，侯友宜說，接下來會做得更到位，自6月中旬已連續檢查142家八大行業，針對目前有32家不符合規定，尤其7月31號公告之後，從即日起宣導5天後，若仍不採實名制、不保持社交距離，尤其甚至連量體溫、消毒酒精都沒辦法做到位，我們會更強制來對這些業者。

侯友宜也強調，補習班、文化場館等業務單位主管一定要更嚴格落實防疫措施，針對特別弱勢的長照機構，市府會不斷前往查察，若業者有疏漏，就要求改進並限縮探訪時間。

侯友宜說，面對第二波的攻擊還沒來之前，民眾的必須要有心理準備，保持社交距離、勤洗手、戴口罩、量體溫，不是只有宣導，在搭乘大眾運輸、密閉空間，希望大家盡量把口罩戴起來。