黃捷回應徐永明涉貪：呼籲時代力量紀律委員會「予以除名」

▲高雄市議員黃捷對徐永明涉嫌收賄，做出最新說明 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者林彥臣／綜合報導

時代力量前黨主席徐永明涉嫌收賄，遭到北院裁定以80萬元交保，對此同黨高雄市議員黃捷打破沉默在臉書上回應，呼籲時代力量紀律委員會「予以除名」，以示公信。

黃捷回應全文

本黨前主席涉貪一案，今日下午台北地院表示犯罪內容涉及期約行為，但是否有金流往來證據仍不明確，裁定80萬交保，本黨紀律委員會已通知前主席徐永明於8月5日到會說明。徐永明當時作為本黨推薦之不分區立委，竟與不恰當人士接觸並有收賄之約，對此，我呼籲時代力量紀律委員會予以除名，以示公信。





時代力量一直以嚴格高標準自居，如今爆發受賄案，對黨公職和支持者都是一大打擊。當然，有沒有罪、是否受賄，要交由司法來判定，最後定罪前都不宜妄下定論；但面對黨內，我們不應慶幸或鬆懈，而是應藉此機會痛定思痛，拿出嚴肅的態度，加以檢討、加倍努力，重拾人民的信任。





這幾天，我確實感受到黨中央處理此案的瑕疵，從第一時間稱「今天放假」未即時回應止血、撤換主席，而後提出軟弱的聲明，紀律委員會做出和去年高潞案不同標準的懲處，接著本黨秘書長陳志明「借錢發薪水」的失言，都加速地重創黨的聲譽。





其實在黨員社團貼文前，秘書長就有在黨中央與議員群組中發表類似言論，我當時便告知這樣的說法不妥，但秘書長仍執意為之，造成黨的形象嚴重受損，更模糊焦點，我認為黨秘書長應該要自請處分，負起相對應的政治責任。





黨內有人還在震驚、有人不敢置信，但無論如何，永明涉案的當下就已經讓黨抹上污點，一旦信任被瓦解，重建就很難，也因此，即便再相信他的清白，都需要就政治責任面從嚴辦理，才有跨步前進的可能。時力什麼時候能夠重生？沒有人知道，至少我們現在還在努力，延續時代力量存在的意義。