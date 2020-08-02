又爆鉛中毒！　台中婦腹痛+骨頭痛　衛生局：該診所病患盡速抽血檢查

▲台中市衛生局認為應該還有民眾鉛中毒不自知，呼籲不適者就醫檢查。（圖／台中市衛生局提供）

記者李忠憲／台中報導

前台中市議長張宏年一家四口日前驚傳鉛中毒，一度傳出命危，台中市衛生局立刻介入調查，並將開藥中醫師依法送辦，卻傳出中毒的不只張家。一名中年婦人到該家中醫診所治療吃藥，上月卻出現腹痛、骨頭痛等症狀，到其他診所檢查才發現也是鉛中毒。衛生局懷疑仍有民眾鉛中毒不自知，呼籲近期有到該診所自費服藥者能就醫檢查。

年約50多歲的婦人上個月到南屯區一家診所看診，主訴嘔吐、腹絞痛、腹瀉、噁心、倦怠、骨頭痛。因為婦人長期有胃食道逆流問題，醫師施勝桓初步檢查後先幫她抽血檢查並注射點滴，事後發現她肝功能指數異常達200多（正常為35以下），立刻轉院至台中榮總。

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中榮經排除A、B型肝炎造成，追查確認婦人近期因有自費吃中藥粉，抽血檢驗發現為鉛中毒，數值50μg/dL（正常應小於10）。衛生局接獲通報一查，發現竟是跟前議長張宏年同一家診所，目前併案調查釐清中。

台中市衛生局也呼籲，民眾如近期內有到該家中醫診所看診自費服藥，發現身體有不適，可以與衛生局聯繫，並盡速就醫做抽血檢查釐清。

對此，該家中醫診所表示，開院以來一直秉持懸壺濟世的理念，以患者最大利益為依歸盡心盡力不敢懈怠，事情發生之後衛生主管機關多次派員來診所進行調查，本診所靜待權責機關之調查結果，於調查結果尚未公布之前，本診所不宜對此事多加評論，尚請媒體朋友見諒。本診所的藥品皆為GMP合格藥廠所生產的藥品。

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