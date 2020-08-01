李登輝最疼愛的孫女　「巧巧」李坤儀一家四口離開北榮畫面曝光

▲李登輝最疼愛的孫女「巧巧」李坤儀離開懷恩堂。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

前總統李登輝7月30日晚間7時24分辭世，享耆壽98歲。仍在北榮守候的媒體，1日捕捉到李登輝生前最疼愛的孫女「巧巧」李坤儀一家四口的畫面。只見凱渥香港分公司總經理趙贊凱抱著女兒先是走出大門，接著換李坤儀抱著兒子上車，一家人坐車離開懷恩堂。

回顧李登輝生前相當愛護唯一的寶貝孫女李坤儀，李坤儀出生8個月時，李登輝的獨子李憲文在32歲時因癌症過世，事後也將對獨子的愛全轉到孫女身上，對她疼愛有加，甚至公開說過，他為了替兒子照顧巧巧（李坤儀的乳名），所以決定戒菸、戒酒，希望能活得長久。

李坤儀2015年嫁給交往7年的趙贊凱，即使李登輝當時在婚禮兩週前因中風住進醫院，還是堅持參加孫女的婚禮。李登輝當時接受媒體訪問時眼眶含淚，並數度哽咽地直喊「捨不得」，李坤儀拜別時，說了「阿公、阿嬤謝謝你們」，雖然自己沒有哭，但媳婦張月雲（指李坤儀的母親）有流眼淚。李登輝也說，再怎麼不捨寶貝孫女，「但也要放手讓她去，建立自己的家庭。」

李坤儀2018年4月產下女兒，李登輝對於升格阿祖非常開心，當天中午立即到醫院去探視孫女，親手抱過小曾孫女。李坤儀在懷孕期間透露，「他（李登輝）很開心，每次看到我都叮嚀我要小心喔！」李登輝在李坤儀婚禮時，就透露自己很期待抱曾孫，隨著小曾孫女的誕生，也完成了李登輝的願望。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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▼李坤儀一家四口離開懷恩堂。（圖／記者張一中攝，以下皆同）