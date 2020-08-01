呂秀蓮以「台灣總舵手」定位李登輝　宣告「台灣4.0」自此開始

記者林銘翰／台北報導

前總統李登輝上月30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲，針對後續的治喪事宜，總統府發言人黃重諺31日宣布，總統蔡英文下令於台北賓館設立追思處所，開放時間自8月1日上午10時至8月16日下午5時。前副總統呂秀蓮1日下午也親赴台北賓館，並表示今天是「台灣4.0」的開始，台灣應該與世界接軌，才可以在國際上發光發熱，相信李登輝在天之靈一定也會感到欣慰。

▲前副總統呂秀蓮前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者林敬旻攝）



李登輝上月30日晚間7時24分於台北榮民總醫院病逝，享耆壽98歲，消息一出震驚國內政壇，李登輝的遺體也隨即由台北榮總中正樓22樓的病房送往懷恩堂冰存，追思事宜由總統府和家屬商定後辦理。

▲台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者林敬旻攝）

總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、前總統馬英九、前副總統吳敦義等人上午接連前往台北賓館致意，呂秀蓮下午受訪時表示，看到李登輝的遺相後，才比較相信李登輝已經離開大家，她要以「台灣總舵手」來形容李登輝在台灣歷史上的定位，不只是因為主政最久，也把台灣將威權統治引領度過狂風暴雨，進而奠定民主法治的基礎。

呂秀蓮提到，當初自己在擔任桃園縣長時，第一個希望她出來競選副總統的人，其實就是李登輝，「他愛才惜才，所有被他關照過的每個人，都不要辜負他對我們的期勉」，大家應該超越黨派、跨越藍綠，將台灣風雨同舟推向全世界。

▲台北賓館故前總統李登輝追思會場，開放民眾入場弔念。（圖／記者林敬旻攝）



呂秀蓮表示，相信李登輝會在天堂上繼續眷顧大家，也因為李登輝的離開，她要宣告今天是「台灣4.0」的開始。她指出，「台灣1.0」指的是二二八事件，「台灣2.0」是高雄事件（美麗島事件），「台灣3.0」則是政黨輪替，而今天就是「台灣4.0」的開始，台灣應該與世界接軌，才可以在國際上發光發熱，相信李登輝在天之靈一定會感到欣慰。

呂秀蓮也說，李登輝夫人曾文惠是最疼愛她的人，曾文惠的端莊、嫻熟與慈悲也已經留在國人心中，希望曾文惠節哀保重。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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