幕後／李登輝病逝「鞭炮聲」原因曝光　警方加強五指山維安

▲國軍示範公墓。（圖／記者邱顯燁攝）

記者徐政璿／台北報導

前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲，8月1日起到16日，每天上午10時至下午5時，台北賓館設置追思會場供民眾悼念。仍在北榮懷恩堂守候的媒體，1日捕捉到第三勢力333政黨聯盟前往抗議，也有自稱是李登輝遠親民眾要進入懷恩堂，但遭到警方攔阻。

事實上，李登輝病逝當晚，北榮、翠山莊外就傳出鞭炮聲，台北市市區也有民眾表示，晚間10點多突然聽到住處附近傳出鞭炮聲響，之後並未再傳出其他狀況。警方私下表示，這是不滿李登輝政治立場的老兵在「慶祝」，他們隨後也向警方坦言不會鬧事，不過警方已於懷恩堂附近已加派人力。

院方人士也透露，警方和特勤人員，從這週李登輝傳出病情急轉直下起，就加強維安部署，一直到將李登輝安葬到國軍五指山軍人公墓「特勳區」結束前，警方都有一定人力在場，「就怕場面變調」。

此外，五指山軍人公墓的管理單位為國防部後備指揮部軍墓組，知情人士表示，李登輝將成為繼前總統嚴家淦後，第二位安葬五指山的國家元首，國防部火速整修中，該區以土葬保留完整遺體的佔大多數，但李登輝為基督徒，採取火化可能性高，一切由家屬決定。

前總統李登輝於30日晚間7時24分在台北榮總醫院辭世，享耆壽98歲，遺體在30日晚間移至榮總懷恩堂冰存。總統府31日上午召開治喪會議，決議8月1日起到16日在台北賓館辦理追思會，開放民眾前往弔唁。

▼第三勢力333政黨聯盟赴北榮表達抗議。（圖／記者張一中攝）

▼自稱李登輝遠親民眾到北榮懷恩堂致意。（圖／記者張一中攝）

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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