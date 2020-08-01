林智堅：李登輝對台灣民主努力的過程　必定會留下典範

記者林銘翰／台北報導

前總統李登輝上月30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲，針對後續的治喪事宜，總統府發言人黃重諺31日宣布，總統蔡英文下令於台北賓館設立追思處所，開放時間自8月1日上午10時至8月16日下午5時。新竹市長林智堅1日午間也親赴台北賓館，他受訪時表示，李登輝的離開，讓大家都非常不捨與難過，相信李登輝對台灣民主努力的過程，一定會留下典範。

李登輝上月30日晚間7時24分於台北榮民總醫院病逝，享耆壽98歲，消息一出震驚國內政壇，李登輝的遺體也隨即由台北榮總中正樓22樓的病房送往懷恩堂冰存，追思事宜由總統府和家屬商定後辦理。

▲新竹市長林智堅前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者林敬旻攝）



李登輝追思會於1日上午10時正式開放，蔡英文、賴清德、蘇貞昌等人提前於上午9時親赴台北賓館，並向李登輝表達致意。林智堅也在午間現身台北賓館，並留下「感謝李總統讓台灣人在自己的土地上，擁有民主，享受幸福」的紙條。

林智堅受訪時表示，對於像他這一代的政治工作者來說，現在能夠透過選舉得到民意的支持，並實踐政治上的願景，都是因為有李登輝當時的努力，才有今天這樣的成果。

林智堅也說，李登輝的離開，讓大家都非常不捨與難過，他對台灣民主努力的過程，也一定會留下典範，也因此自己才會在追思板上留下「感謝李總統讓台灣人在自己的土地上，擁有民主，享受幸福」這段話。

▼林智堅悼念故前總統李登輝，留下親筆字條 。（圖／記者羅婉庭攝）



李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

其他人也看了這些新聞...

► 蔡英文下令設置李登輝追思場所 台北賓館正式開放至8/16

► 悼念李登輝 內政部：今日12時起「各機關降半旗3日」

► 台北賓館追思李登輝時間出爐 3項規定可別犯

更多熱門新聞...

► 李登輝辭世！台北101「點燈5字樣」哀悼：長在我心

► 李登輝縱橫政壇40年 7大金句「不用怕！中共再大也沒我老爸大！」

► 最心痛決定！點頭讓李登輝拔管的其實是她...疼愛39年流淚放手

►振興一下我們的美麗