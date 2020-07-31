李登輝縱橫政壇40年　7大金句「不用怕！中共再大也沒我老爸大！」





▲前總統李登輝。（圖／資料照，以下皆同）

政治中心／綜合報導

前總統李登輝30日辭世，享耆壽98歲。回顧李登輝縱橫政壇40多年的金句，包括最廣為人知的「民之所欲，長在我心」之外，其實曾經大談過九二共識「我不知道共識在哪？」以及曾經用過「免驚，那是空包彈啦！」霸氣回應中共在台灣海域的飛彈演習，展現出領導人堅定態度。

●「民之所欲，長在我心」。

談及李登輝，最多人馬上聯想到的就是這句話。李登輝在1995年6月訪美，在母校康乃爾大學歐林講座中，以「民之所欲，長在我心」為題發表演說。

李登輝當時提及，自從本人在1988年就任中華民國總統以來，本人最重要的目標，就是要瞭解民眾的意願，以期由民意主導政府施政。早在兩千多年以前，中國的古書「尚書」，就有「民之所欲，天必從之」的說法，而他本人服務公職的準則，也就是「民之所欲，長在我心！」

●「兩岸是特殊的國與國關係」。

除了「民之所欲，長在我心」金句外，李登輝一生中最備受討論的，就是他曾經拋出「兩國論」，引發兩岸關係緊張。

李登輝在1999年7月9日時接受《德國之聲中文網》專訪，當時被問到在並非可實施的「宣布台灣獨立」，與不被多數台灣人認同的「一國兩制」之間，有沒有折衷方案？

李登輝當時回答，中華民國自1912年建立以來，都是主權獨立的國家，1991年修憲後，已將兩岸關係定位在國家與國家，至少是特殊的國與國關係。

李登輝一席話，立刻引發中國大陸強烈反應，痛批「公然把兩岸關係歪曲為國與國關係，暴露其一貫蓄意分裂中國領土和主權的政治本質」，認為台灣要放棄「一個中國」，自主意識已從「暗獨」走向「明獨」。

●高科技、五千萬美金以上、基礎建設三種投資應對大陸「戒急用忍」。

而李登輝一生中最爭議的事情，就是他曾在1996年9月14日拋出「戒急用忍」基調，明確界定高科技、五千萬美元以上、基礎建設等3種投資，應對大陸「戒急用忍」，避免台灣喪失研發優勢，以及資金過度失血。

李登輝這句話立刻受到工商業界的質疑，有人以結果論來看，認為戒急用忍是失敗的，且沒有改變市場西進的力量；也有其他人指出，當時已有很多台商到對岸投資，可惜因為戒急用忍而停了下來。

●「免驚，那是空包彈啦！」

面對1996年台灣首次總統民選時，李登輝針對中共演習直稱，「演習作秀」、「免驚，那是空包彈啦！」展現出強硬的態度，絲毫不給對岸面子，最後也順利當選。

然而李登輝這句話，讓中國反間諜部門起了疑心，導致許多情報員身分被曝光、清算，包括轟動兩岸、影響深遠的重大案件「劉連昆間諜案」。

●「不用怕！中共再大也沒我老爸大！」

李登輝於1997年和媒體茶敘時，關於兩岸局勢表示，「不用怕！中共再大也沒我老爸大！」

●「中國所謂的『九二共識』只有『一個中國』，根本沒有馬總統所謂的『一個中國、各自表述』，我不知道『共識』在哪裡？」

面對所謂「九二共識，一中各表」，前總統馬英九曾出面提及，「九二共識」是李登輝任內就談出來的結果，並非中共壓迫。

然而李登輝於2011年的《九二會談無共識 歷史不容扭曲》聲明中就提及，中國所謂的「九二共識」只有「一個中國」，根本沒有前總統馬英九所謂的「一個中國、各自表述」。

●「我不是我的我」

李登輝晚年常把「我不是我的我」掛在嘴邊，意味他在「我」之外，還有著更高遠的目標與價值。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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