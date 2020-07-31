最心痛決定！點頭讓李登輝拔管的其實是她...疼愛39年流淚放手

▲前總統李登輝病逝。（圖／資料照）

記者曾羿翔／綜合報導



前總統李登輝98歲病逝，臨走前家人都陪在身旁，北榮醫療團隊就透露，李坤儀掙扎到最後一刻，怕阿公會繼續受苦，最後忍痛同意拔管。據了解，李登輝世前一天，由於併發敗血性休克已把強心劑用到最大劑量，但血壓等數值仍下降，病情已經走到最後。

根據《三立新聞網》報導，李登輝最愛的孫女李坤儀其實本來都不願意拔管，直到最後一刻，因為不忍阿公繼續受苦才決定放手，祖孫之情嶄露無遺。

李登輝30日晚間7點24分因為敗血性休克、多重器官衰竭病逝台北榮總。事實上，家屬在當天晚間6點半討論後，共同決定「停止停藥」，愛妻曾文惠相當傷心，一直坐在李登輝的身邊，緊握李的手直到最後一刻。

▲李登輝孫女李坤儀婚禮。（圖／記者陶本和攝）

李登輝生前相當疼愛唯一的寶貝孫女李坤儀，李坤儀出生8個月時，李登輝的獨子李憲文32歲因癌症逝世，李登輝後來將對獨子的愛都轉到孫女身上，還公開表示，他為了替兒照顧巧巧（李坤儀的乳名），決定戒菸、戒酒，希望能活得長久。

▲前總統李登輝受訪談到孫女李坤儀，忍不住數度哽咽。（合成圖／資料照）

1981年出生，現年39歲的李坤儀在2015年嫁給趙贊凱，當時李登輝因中風住院，仍堅持要參加孫女的婚禮，在現場更哽咽直呼「捨不得」，可見祖孫兩人感情之深。李坤儀2018年產下女兒，李登輝升格阿祖相當喜悅，當天中午就馬上到醫院去探視，親手抱小曾孫女。

北榮顧問醫師陳雲亮31日受訪表示，李前總統因肺炎情況厲害，要治療敗血性休克得先抑制肺炎，但醫學有其極限，抗生素壓不住發炎情況，病情依舊惡化。據了解，在李登輝住院昏迷的期間，只有孫女李坤儀與曾孫女的照片、影片，才會讓他有反應。

▼台灣首總統選舉，前總統李登輝與妻曾文惠在1996年3月23日牽手到投票站。（圖／達志影像／美聯社）