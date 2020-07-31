台北賓館追思李登輝時間出爐　3項規定可別犯

▲前總統李登輝。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

前總統李登輝30日晚間病逝台北榮總的消息震驚台灣各界，31日已有不少民眾到院方設置的臨時靈堂追思，而總統蔡英文也下令將於台北賓館涉力追思處所。對此，總統府臉書「總統府發言人」晚間貼出會場的開放時間，並列出了3項規定。

府方提到，由於希望緬懷李前總統的民眾眾多，為了讓國民、各界朋友可以追思緬懷，蔡英文決定在台北賓館設置「故李前總統緬懷追思會場」追思處所，並指示自8月1日上午10時起開放，會場將呈現李登輝生平事蹟與重要談話等紀錄，來緬懷他對國家一生努力的付出與卓著貢獻。

▲李登輝追思時間及規定。（圖／翻攝自Facebook／總統府發言人）

府方強調，家屬感謝國民、各界朋友自發前來追思，但婉辭機關團體動員參與；而現場國人可以自行獻花追思，但懇辭花圈花籃。另外，要進入會場的民眾，需要配戴口罩。

針對李登輝治喪事宜，總統府發言人黃重諺上午透露，府方已召開第一次工作小組會議，討論緬懷追思、治喪等事務規劃，而該會議由總統府秘書長蘇嘉全主持，家屬代表李安妮、李安娜出席，另外總統府各局處、外交部、國防部、內政部、國史館都有派員參與。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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