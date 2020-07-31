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李登輝辭世！台北101「點燈5字樣」哀悼：長在我心

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▲▼李登輝辭世！台北101「白字5字樣」熄燈哀悼：長在我心。（圖／網友授權提供）

▲台北101亮燈哀悼前總統李登輝辭世。（組圖／網友授權提供、資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

前總統李登輝30日辭世，享耆壽98歲。台北101為悼念李前總統，31日晚間6時40分至晚間10時，都會在大樓外打出「民之所欲」、「長在我心」、「民主自由」、「長在台灣」、「悼念李前總統」等字樣，並關閉大樓外部燈光哀悼。

李登輝生前曾罹大腸癌，也有心臟、糖尿病及洗腎等問題，年初因喝牛奶嗆傷引發吸入性肺炎，住院將近半年。

請繼續往下閱讀...

榮總醫療團隊全力搶救，但李登輝住院過程反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，於2020年7月30日病逝，享耆壽98歲。

▲▼101點燈悼念前總統李登輝。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼101點燈悼念前總統李登輝。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼101點燈悼念前總統李登輝。（圖／記者劉亮亨攝）

李登輝：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

▼101的哀悼白字將持續到晚間10時。（圖／網友授權提供）

▲▼李登輝辭世！台北101「白字5字樣」熄燈哀悼：長在我心。（圖／網友授權提供）

▲▼李登輝辭世！台北101「白字5字樣」熄燈哀悼：長在我心。（圖／網友授權提供）

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