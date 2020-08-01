快訊／蔡英文悼念李登輝　留下親筆字條「民主台灣，有您永遠眷顧」

記者羅婉庭／台北報導

總統蔡英文1日前往台北賓館悼念前總統李登輝，在館內獻花致意後，在館外追思牆貼上親筆寫的字條「民主台灣，有您永遠眷顧」，一語不發即離去。





▲總統蔡英文前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者林敬旻攝）

前總統李登輝7月30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲，針對後續的治喪事宜，總統府發言人黃重諺31日宣布，總統蔡英文下令於台北賓館設立追思處所，開放時間自8月1日上午10時至8月16日下午5時。包括蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前總統馬英九、前副總統吳敦義、前副總統連戰等人，都將於1日上午親赴台北賓館緬懷李登輝。

李登輝30日晚間7時24分於台北榮民總醫院病逝，享耆壽98歲，消息一出震驚國內政壇，李登輝的遺體也隨即由台北榮總中正樓22樓的病房送往懷恩堂冰存，追思事宜由總統府和家屬商定後辦理。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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