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李登輝「關鍵10天」還原！174天反覆感染終放手　主治醫師：他是生命勇士

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記者黃翊婷／綜合報導

前總統李登輝今年2月8日晚間在家中進食時不慎嗆咳，緊急送醫接受治療。台北榮總組織一隊20至30人的跨科別醫療團隊，但在174天的住院過程中李登輝反覆感染，最後10天產生肺炎，引發敗血性休克、多重器官衰竭，最終在7月30日19時24分辭世。

▲▼台北榮總副院長黃信彰說明李登輝住院病逝經過,左一李登輝主治醫師、台北榮總心臟內科特約醫師陳雲亮,右一北榮副院長黃信彰,中為重症醫學部主任林永煬。（圖／記者黃克翔攝）

▲北榮醫療團隊陳雲亮（左）、林永煬（中）、黃信彰（右）一起出面說明。（圖／記者黃克翔攝）

北總副院長黃信彰表示，李前總統在今年2月8日晚間，於家中進食時不慎嗆咳，因呼吸困難，緊急送到台北榮總，檢查發現有吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷，台北榮總組成20至30人的醫療小組團隊全力照護。

請繼續往下閱讀...

黃信彰指出，2月17日傍晚李前總統坐輪椅在病房區活動時，突發心因性休克，醫療團隊立即進行CPR急救後使用呼吸器，由於李前總統已是98歲高齡，本身又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院174天過程中反覆感染，最終產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，仍無法挽回，並在7月30日19時24分與世長辭。

李登輝車隊移靈。（圖／記者黃克翔攝）

▼▲李登輝不設靈堂。下圖為夫人曾文惠返回位於翠山莊的住處。（圖／記者黃克翔、李毓康攝）

▲▼前總統李登輝的夫人曾文惠回到位於翠山莊的住處。（圖／記者李毓康攝）

重症醫學部主任林永煬表示，擔任主治醫師174天以來，對李前總統的感想就是「李前總統是一位生命的勇士，是生命的奉獻者」，李前總統把最後生命五個多月託付給台北榮總，託付過程當中，身體呈現各種不同狀態和困難的處置方式，考驗著醫療團隊，但在醫療團隊與家屬的努力下，一次次克服，把病情慢慢穩定下來。

林永煬指出，但李登輝本來就有多重慢性疾病和多重器官衰竭，加上反覆感染，一直到最近10天又產生肺炎，引發敗血性休克，院方除了考量醫療之外，也要想想如何與家屬共同思考生命的意義，包括在必要的時候必須放手、多些醫病關懷，李前總統託付給榮總，榮總責無旁貸，而李前總統生病的過程，也多次看曾孫女的影片。

林永煬提到，李登輝雖然身體耗弱，仍然看著曾孫女的照片和活動錄影帶，眼睛非常有神、目不轉睛，跟著活動影片在轉動，讓醫護人員看了都感動不已，李前總統的整個住院過程，也給醫護人員上了一課，這就是生命價值所在。

▼賴清德上任時曾前往拜見李登輝。（資料照／記者林敬旻攝）

▲前行政院長賴清德上任時拜見前總統李登輝。（資料照／記者林敬旻攝）

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