影／李登輝病逝！生前曾文惠相伴　她深夜返翠山莊...慢步低頭進門

記者許凱彰、趙于婷／台北報導

前總統李登輝30日晚間7點24分病逝於台北榮總，享耆壽98歲。北榮晚間10點左右將遺體送下中正樓，由車隊經通道一路護送，晚間10點58分送至懷遠堂冰存。而妻子曾文惠也在晚間11點23分返抵翠山莊，只見她受2人攙扶低著頭慢步進門。

▲前總統李登輝的夫人曾文惠回到翠山莊。（圖／記者李毓康攝）

據了解，李登輝2月8日因喝牛奶嗆到引發吸入性肺炎，持續發炎、頻繁發燒，肺積水無法完全排除，長期住在北榮中正樓22樓的總統病房，僅能以抗生素控制，多處於昏睡狀態，期間北榮和主治醫師封口不談病情。

李前總統在30日晚間7點24分逝世。北榮表示，李前總統2月17日傍晚，坐輪椅於病房區活動時，突發心因性休克，經CPR急救後使用呼吸器。由於李前總統已屆高齡，又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院期間反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭。

▲曾文惠讓人攙扶進門。（圖／記者李毓康攝）

北榮表示，李登輝臨走前，包括曾文惠在內所有的家人都到場，夫人整段過程都很難過。李前總統在7點24分病逝，遺體在晚間10點58分送到懷遠堂冰存。曾文惠在晚間11點23分讓人攙扶慢步低頭進家門，女兒李安妮也隨後回去。

▲李登輝女兒李安妮在媽媽進門後也回到了翠山莊。（圖／記者李毓康攝）

據悉，相關的治喪事宜，會依照往例，由總統蔡英文明令治喪大員，總統府也將召開治喪大員會議，並成立工作小組，在尊重家屬的意願、符合慣例體制及卸任元首身份的原則下，妥善辦理李前總統身後事宜，「明日上午蘇嘉全秘書長召開治喪工作會議後，將再進一步對外說明。」

由於李登輝是基督徒，治喪事宜會尊重家屬意願與基督教儀式，因此不會設立靈堂；屆時會在台北賓館辦理追思會，全國民眾都可前去表達哀悼之意。

▼李登輝遺體移靈至懷遠堂。（圖／ETtoday攝影中心）