快訊／李登輝不設靈堂　台北賓館辦追思會供各界哀悼致意

記者陶本和／台北報導

前總統李登輝於30日晚間於台北榮總病逝。據悉，由於李登輝是基督徒，所以身後不會設立靈堂，而總統府31日將召開治喪工作會議，預計在台北賓館辦理追思會，屆時全國民眾都可前往表達哀悼與追思。

▲李登輝車隊移靈。（圖／記者黃克翔攝）



李登輝於30日晚間19點24分病逝，享耆壽98歲。台北榮總緊急召開記者會說明，李登輝抵抗力弱，住院過程中反覆感染，這5個多月來醫療團隊與家屬一次次合作想穩定病況，最後仍因敗血性休克與多重器官衰竭不治。

對於治喪事宜，會依照往例，由總統蔡英文明令治喪大員，總統府也將召開治喪大員會議，並成立工作小組，在尊重家屬的意願、符合慣例體制及卸任元首身份的原則下，妥善辦理李前總統身後事宜，「明日上午蘇嘉全秘書長召開治喪工作會議後，將再進一步對外說明。」

據悉，由於李登輝是基督徒，治喪事宜會尊重家屬意願與基督教儀式，因此不會設立靈堂；屆時會於台北賓館辦理追思會，全國民眾都可前去表達哀悼之意。

另外，雖然現行法律有「國葬法」，但在民國37年修正施行後，就再也沒有進行修正，至今早已不合時宜；關鍵在於，國葬法是政府遷台前所制定、修正，且內容明定於首都擇定地點設置國葬墓園，但時空與歷史背景緣故，首都是台北還是南京，無法界定。

但是，據了解，最終是會以國葬法精神辦理，舉例而言，已故前副總統李元簇喪禮，當時由時任副總統陳建仁主持治喪大員會議，協助家屬辦理治喪事宜。

▼前總統李登輝的夫人曾文惠回到位於翠山莊的住處。（圖／記者李毓康攝）



李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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