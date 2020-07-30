　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

擔心兒子冷！李登輝親手抱李憲文遺體進太平間　陪他走完最後一段路

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

政治中心／綜合報導

前總統李登輝逝世，享耆壽98歲。對國人來說他是一位前總統，不過面對兒子，他是一位嚴厲又溫暖的父親。李登輝的獨子李憲文32歲就因病離世，李登輝傷心欲絕，當時院方推來冰冷金屬病床，準備將李憲文的遺體移到太平間，沒想到李登輝擔心兒子冷，突然親手抱起已死去的愛子，讓人看到不一樣的李登輝。

李登輝夫妻對李憲文期望很深，管教也相當嚴格，因此他們父子關係一直很微妙。李憲文在1979年的父親節，於《中華日報》副刊發表〈我的父親〉一文，透露對父愛的渴望與矛盾。

▲▼前總統李登輝。（圖／資料照）

▲前總統李登輝。（圖／ETtoday資料照，下同）

▲▼前總統李登輝。（圖／資料照）

李憲文提到父親在他7歲唯一難得留下的美好記憶，當時李登輝自製釣竿，帶他到內湖去釣魚，李憲文形容，那根釣竿對他來說意義重大，心情有如女孩子擁有生平第一個洋娃娃一般。

李憲文長大後順利考進了文化大學博士班就讀，1979年與大學同學張月雲結婚，不料李憲文在1982年3月病逝於台大醫院，享年32歲。當時原本院方推來一個金屬病床，準備將李憲文的遺體移到太平間，沒想到李登輝突然親手抱起已死去的愛子，只是因為擔心李憲文會冷，他要一步一步陪著兒子，走完人生的最後一段路。

這個噩耗對李家造成極大衝擊，白髮人送黑髮人，李登輝悲慟不已，甚至一度想去當牧師傳教。李憲文過世時，他的女兒李坤儀（巧巧）僅有8個月大，李登輝將他對獨子的愛都留給了孫女，對孫女疼愛有加，而李氏夫婦為懷念獨子，每年3月21日都為他作追思禮拜。

李登輝生平：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

▲台聯黨慶。李登輝（資料照／記者季相儒攝）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
LIVE／李登輝遺體下樓！車隊一路護送至懷遠堂
快訊／李登輝辭世！北榮曝「生前最後病況」
快訊／前總統李登輝辭世　館長「8字飆罵」王炳忠
快訊／李登輝逝！王炳忠臉書「4字」惹議...親自回應了
擔心兒子冷！李登輝親手抱李憲文遺體進太平間　陪他走最後一段路
快訊／李登輝晚間病逝　陸官媒報導內容曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／王金平向李登輝致敬！　「您的身影會留在大家的心裏」

快訊／蔡英文：李登輝鼓勵我　做決策時保持謙卑勇敢的智慧心

快訊／游錫堃：李登輝精神將與世人同在　共同守護最愛的台灣民主

李登輝98歲辭世　謝志偉：剩下來的就是我們的事了

LIVE／李登輝遺體下樓！車隊一路護送至懷遠堂

快訊／不捨失去李登輝！賴清德：他留下的民主精神會永遠長存

物聯網到氫融合都懂...高虹安憶李登輝：汲取新知的熱情令人印象深刻

外交部：持續發揚李登輝的民主自由理念

快訊／「民主先生」辭世　台聯：盼國人秉持李登輝精神繼續努力

快訊／民進黨哀慟：李登輝屢屢在歷史轉捩點扮演改革關鍵推手

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

快訊／王金平向李登輝致敬！　「您的身影會留在大家的心裏」

快訊／蔡英文：李登輝鼓勵我　做決策時保持謙卑勇敢的智慧心

快訊／游錫堃：李登輝精神將與世人同在　共同守護最愛的台灣民主

李登輝98歲辭世　謝志偉：剩下來的就是我們的事了

LIVE／李登輝遺體下樓！車隊一路護送至懷遠堂

快訊／不捨失去李登輝！賴清德：他留下的民主精神會永遠長存

物聯網到氫融合都懂...高虹安憶李登輝：汲取新知的熱情令人印象深刻

外交部：持續發揚李登輝的民主自由理念

快訊／「民主先生」辭世　台聯：盼國人秉持李登輝精神繼續努力

快訊／民進黨哀慟：李登輝屢屢在歷史轉捩點扮演改革關鍵推手

男子疑似貪快逆向...攔查不停催油門　撞上機車停：警掏槍喝令「下車」

鬆獅睡到四腳開開「流出床外」　下秒驚醒來回呆望：偶是誰

快訊／王金平向李登輝致敬！　「您的身影會留在大家的心裏」

快訊／蔡英文：李登輝鼓勵我　做決策時保持謙卑勇敢的智慧心

快訊／游錫堃：李登輝精神將與世人同在　共同守護最愛的台灣民主

李登輝98歲辭世　謝志偉：剩下來的就是我們的事了

中職／羅力7局8三振壓制、張進德3安猛打　富邦擊敗統一

《炮仔聲》劇情反轉！前妻闖入…渣夫甩開小四滾床對象「直接交換」

LIVE／李登輝遺體下樓！車隊一路護送至懷遠堂

快訊／不捨失去李登輝！賴清德：他留下的民主精神會永遠長存

政治熱門新聞

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

快訊／前總統李登輝病逝　王炳忠：終於死了

快訊／李登輝病逝遺體暫放北榮　院方設置追思所

李眉蓁發言人反擊！嗆「最南端非林園」

擔心兒子冷！李登輝親抱李憲文進太平間

快訊／李登輝媳婦張月雲返家30分鐘　再折返回北榮

網傳李登輝病危　作家張大春發文「恭喜」

「高雄隨堂考」李眉蓁5題全錯　王浩宇道歉

前總統李登輝辭世　北榮：敗血性休克及多重器官衰竭

王炳忠：我對李登輝的論定就是黨奸國賊

「自家人一秒打臉李眉蓁」！鄭弘儀嚇阻止

賴品妤爆乳辣照太兇　陳玉珍：改天穿看看

即／馬：李理念巨變，感念他對國家的付出

快訊／蔡英文：李登輝對民主貢獻無可取代

更多熱門

相關新聞

快訊／國民黨：98年傳奇一生象徵「台灣歷史翻過一頁」

快訊／國民黨：98年傳奇一生象徵「台灣歷史翻過一頁」

前總統李登輝於30日晚間19點24分病逝，享耆壽98歲。國民黨表示，李前總統走完他98年傳奇的一生，台灣歷史也翻過一頁。

蘇貞昌哀悼李登輝

蘇貞昌哀悼李登輝

李登輝98歲辭世　林右昌：台灣民主之父

李登輝98歲辭世　林右昌：台灣民主之父

快訊／陳其邁：李登輝已付出太多　剩下就是我們的事了

快訊／陳其邁：李登輝已付出太多　剩下就是我們的事了

邱毅：李登輝留下的爛攤子還得走下去

邱毅：李登輝留下的爛攤子還得走下去

關鍵字：

李登輝李憲文

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

辛巴威醫護罷工　一晚7嬰死產

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

最美女醫生「扯下胸罩」脫了！

台大前教授王曉波辭世　享壽77歲

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面