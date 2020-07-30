擔心兒子冷！李登輝親手抱李憲文遺體進太平間　陪他走完最後一段路

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前總統李登輝逝世，享耆壽98歲。對國人來說他是一位前總統，不過面對兒子，他是一位嚴厲又溫暖的父親。李登輝的獨子李憲文32歲就因病離世，李登輝傷心欲絕，當時院方推來冰冷金屬病床，準備將李憲文的遺體移到太平間，沒想到李登輝擔心兒子冷，突然親手抱起已死去的愛子，讓人看到不一樣的李登輝。

李登輝夫妻對李憲文期望很深，管教也相當嚴格，因此他們父子關係一直很微妙。李憲文在1979年的父親節，於《中華日報》副刊發表〈我的父親〉一文，透露對父愛的渴望與矛盾。

▲前總統李登輝。（圖／ETtoday資料照，下同）





李憲文提到父親在他7歲唯一難得留下的美好記憶，當時李登輝自製釣竿，帶他到內湖去釣魚，李憲文形容，那根釣竿對他來說意義重大，心情有如女孩子擁有生平第一個洋娃娃一般。

李憲文長大後順利考進了文化大學博士班就讀，1979年與大學同學張月雲結婚，不料李憲文在1982年3月病逝於台大醫院，享年32歲。當時原本院方推來一個金屬病床，準備將李憲文的遺體移到太平間，沒想到李登輝突然親手抱起已死去的愛子，只是因為擔心李憲文會冷，他要一步一步陪著兒子，走完人生的最後一段路。

這個噩耗對李家造成極大衝擊，白髮人送黑髮人，李登輝悲慟不已，甚至一度想去當牧師傳教。李憲文過世時，他的女兒李坤儀（巧巧）僅有8個月大，李登輝將他對獨子的愛都留給了孫女，對孫女疼愛有加，而李氏夫婦為懷念獨子，每年3月21日都為他作追思禮拜。

李登輝生平：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）