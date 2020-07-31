陸官媒、黃安、王炳忠「4字」評論李登輝　痛罵推動台灣去中國化

▲李登輝。（圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

前總統李登輝30日辭世，享耆壽98歲，消息傳出不僅震撼台灣政壇，大陸媒體也相當關注。然而，藝人黃安、新黨發言人王炳忠相繼在微博以及臉書發文批評「終於死了」，《環球時報》甚至刊出一篇標題為「李登輝終於死了，但還有個很大的遺憾！」的評論，李登輝的名字一度躍上微博熱搜排行第一名，但現在已經降至第9名。

▲王炳忠自稱，「我對李登輝的論定就是黨奸國賊。」（圖／翻攝自Facebook／王炳忠）

對於李登輝辭世，王炳忠30日晚間8時許在臉書PO出一句話「終於死了」，他認為，「歷史人物死就是死，有人把他捧上天，也有人對他敗壞國家非常痛恨，事實就是大家在等他到底何時死，不必虛偽，人都會有一死。」但還是引來網友不滿，紛紛在PO文底下留言回酸，希望他留點口德。

王炳忠隨後又PO出一篇長文反擊，自認上一篇PO文是在李登輝去世後才PO出，又不是還沒死就寫了或者罵怎麼還沒死，結果一堆鍵盤俠湧入臉書批評「沒人性」，「死了就是死了，都98歲的人，明明器官幾乎都衰竭了，硬用儀器撐著不死，才是沒人性」，況且死也是一種解脫，對他而言，李在他心中的地位就是死了，不必虛偽。

▲黃安同樣用「終於死了」來評論李登輝。（圖／翻攝自微博／黃安）

此外，藝人黃安30日也在微博PO文中提到，「李登輝終於死了！早上還在否認，說是假消息，有意思嗎？英國文豪蕭伯納的墓誌銘，『我早就知道，無論我活多久，這一天終究會到來。』去了那兒，好好跟蔣經國交代吧！」

大陸官媒《環球時報》同日也刊出一篇評論，標題為「李登輝終於死了，但還有個很大的遺憾」，內容抨擊，李登輝上台時台灣一度成為亞洲四小龍之一，如今卻連中國的車尾燈都看不到。《環球時報》總編輯胡錫進則發文痛罵，李登輝是一個曾經在重要關頭推動台灣「去中國化」的關鍵政客，「我想說，這個人一定會在中國歷史上遺臭萬年。」

李登輝辭世的消息《新華社》、《環球網》、《人民日報》等大陸官媒都在第一時間相繼報導，一度讓李登輝的名字登上微博熱搜第一名，不過，經過一夜之後目前已降至第9名。

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