雲端最前線／李眉蓁拖垮江啟臣？反助朱立倫爭黨魁？

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台北榮總30日證實，李登輝前總統已在晚間7點24分病逝，享耆壽98歲。院方表示，李前總統2月17日傍晚，突發心因性休克，立即進行CPR急救後使用呼吸器，由於已98歲高齡，又有多重慢性疾病，住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，仍無法挽回，與世長辭。《雲端最前線》31日邀請桃園市議員王浩宇、中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅、姓名學專家吳睿穎以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲前總統李登輝。（圖／路透）

高雄市長補選剩下半個月，國民黨候選人李眉蓁爆出碩士論文「抄整本」醜聞，重創藍營選情與基層士氣，黨內抱怨聲浪高漲，黨主席江啟臣也因此成了眾矢之的，甚至出現「誰徵召就由誰來負責」的批評，讓江啟臣的黨魁地位不保，外傳已有不少人支持朱立倫站出來，無論高雄市長補選結果如何，但似乎已經可以看見李眉蓁帶來的黨內風暴。另一個受到關注的高雄市議長補選保位戰，31日上午經過投票表決後，確定由國民黨籍曾麗燕拿下。

美國總統川普以郵寄投票有舞弊嫌疑，應該延後11月3日的總統大選，甚至乾脆取消，但他的提議當天就遭到同為共和黨的國會議員們拒絕。儘管他們絕大部分都同意郵寄選票可能衍生的問題，但一致認為投票日期應該照原計畫進行。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。