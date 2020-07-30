快訊／高嘉瑜：李登輝為民主的努力讓我們感受到「生為台灣人的幸福」

▲高嘉瑜30日晚間在臉書悼念李登輝。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

記者蘇晏男／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分在台北榮總辭世，享耆壽98歲，消息一出震驚各界。對此，民進黨立委高嘉瑜不僅表示，李登輝立下以台灣為優先、認同民主台灣價值的根基，也感謝他留給我們的民主資產。

高嘉瑜指出，因為李登輝有感於台灣人不能做自己，一生努力為台灣的民主化奠基，立下以台灣為優先、認同民主台灣價值的根基，因此，我們現在可以感受到「生為台灣人的幸福」。

高嘉瑜表示，感謝李登輝前總統留給我們的民主資產，您永遠是台灣人心中的「民主先生」，我們的「阿輝伯」。

另外，高嘉瑜也提到，李登輝為了更高的自我實現，超脫個人的小我，留下了令人深思的「我不是我的我」這句話。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

其他人也看了這些新聞...

► 快訊／前總統李登輝病逝 享耆壽98歲！

► 快訊／前總統李登輝辭世 北榮：敗血性休克及多重器官衰竭

► 蔡英文：李登輝對民主貢獻無可取代 下令務使治喪儀典哀榮隆重

更多熱門新聞...

► 馬英九悼念：李登輝解除戒嚴、開放組黨 對台灣民主化有貢獻

► 影／台灣首位民選總統 李登輝叱咤政壇30年的5大關鍵時刻

► 李登輝19:24病逝遺體暫放北榮 院方設置追思所

►振興一下我們的美麗