快訊／蔡英文：李登輝鼓勵我　做決策時保持謙卑勇敢的智慧心

記者陶本和／台北報導

前總統李登輝30日病逝，總統蔡英文晚間於臉書，回憶自己90年代與李登輝共事的過程，後來她擔任總統，才能體會到，這位民主前輩當年在重重挑戰中，帶領台灣走向民主，是帶著多麼堅決的意志，「有時她會向他請益，他總能秉持長者的風範，和我分享各種他從閱讀中得到的新知，鼓勵我在做決策時，保持一顆謙卑勇敢的智慧之心。」

▲前總統李登輝2016年參加總統蔡英文的晚宴。（圖／資料照）

蔡英文表示，稍早已經和李登輝的家屬通過電話，以國家元首的身分，代表全國人民，表達最深切的哀悼之意，「同時，我也已經要求政府部門，務必針對後續事宜，提供最高規格的協助。」



蔡英文表示，李登輝是時代的開創者，他年輕時曾兩度負笈海外，學習新知，並將專業貢獻給故鄉，民主運動風起雲湧的年代，他領導國家，在威權反撲和民主理想之間，帶領台灣走過寧靜革命，讓台灣成為台灣人的台灣。



蔡英文說，90年代，曾經和李登輝共事，他對民主化理想的堅持，以及對國家主權的堅定態度，讓她印象深刻，「後來，我有幸擔任總統，親身感受領導國家面臨的諸多挑戰，和做決策時必須面對的艱難處境，也才能體會到，這位民主前輩當年在重重挑戰中，帶領台灣走向民主，是帶著多麼堅決的意志。」



蔡英文表示，有時她會向李登輝請益，「他總能秉持長者的風範，和我分享各種他從閱讀中得到的新知，鼓勵我在做決策時，保持一顆謙卑勇敢的智慧之心。」



蔡英文表示，李登輝並不忌諱談論生死，因為意識到死亡的存在，才會思考活著的意義，他總是能夠開朗的面對人生必然的結局，「誠實自然」是他最喜歡的座右銘，這一生他篤信力行，努力實踐，「他是時代的開創者，是領導台灣前進的人，也是令人敬重的長者與前輩。」



蔡英文表示，李登輝雖然離世，但他把民主和自由留給台灣，這樣的精神，將會引領新時代的台灣人，勇敢面對下一階段的考驗，追求「生為台灣人的幸福」，願李前總統安息，也請家屬節哀。





▲總統蔡英文在臉書發文感謝前總統李登輝把民主和自由留給台灣。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）



