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回憶「二戰當日本兵」！親見美軍空襲很興奮　李登輝：想知道死在戰場的感覺

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圖文／鏡週刊

李登輝高中時開始醉心研究生死，他特別點出影響他一生最大的一本書，就是湯瑪斯‧卡萊爾的《衣裳哲學》，「這本書都在說人活著的意義，讓我思考如何在現實人生中安身立命」。

【李登輝談生死（中）】憶二戰當日本兵　李登輝：想知道死在戰場的感覺

▲李登輝（右）與哥哥李登欽（左）在第二次世界大戰時都成為軍人，為日本而戰。（李登輝基金會提供）

二戰在太平洋戰爭爆發後，李登輝回憶，當時他是俗稱的學員兵，也就是文科學生受完軍訓後再遣外出征，1944年他短暫回到高雄接受基礎訓練後，再到日本砲兵科學習，結訓後擔任舊日本陸軍少尉。

天真少年兵　無懼上戰場

他跟兄長李登欽2人先後擔任日本兵，體檢後被分發到大阪師團，後來被派到高雄的高射砲部隊，當時他當兵的第一志願，是希望以步兵的身分到最前線，而不是砲兵，這段想法與他在自己書中提到「從少年時期起，一直苦惱著我的那個生死問題」正面對決相同，但這項願望一直沒能實現。

2018年6月李登輝生前最後一次前往日本，為二次大戰戰死的台籍士兵立慰靈碑。

「講起來可能會被笑。」受訪時，李登輝還自我解嘲年輕時的想法「很天」，因為單純以為步兵都在第一線，可以在最前線看到生死，研究人為何會死，年輕時也只能空想，人的生死究竟是怎麼一回事，「我那時都在想，如果能死在戰場上，是啥米款情形。」

他細數著自己剛當兵時，從西子灣移防到壽山，不時從山腰看著自菲律賓起飛的美軍飛機，貼著海平面低空襲來，興奮自己在戰場上。

記者問他上戰場殺人有沒有罪惡感？他反問：「打仗怎麼會有罪惡感呢！」還反問：「你有當過兵嗎？」他說，或許因為有傳教士的訓練，以及從小就思索自我生存的問題，「其實自己當時對死沒有一絲恐懼」。當年以台灣人身分參戰的他，在日本投降、國民黨接收台灣之後，李登輝才從日本返回台灣。

李登輝近年身體狀況不理想，去年10月出席李登輝基金會募款餐會時全程坐著輪椅。


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