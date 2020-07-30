快訊／王金平向李登輝致敬！　「您的身影會留在大家的心裏」

▲前立法院長王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

前總統李登輝30日晚間19時24分病逝台北榮總，享耆壽98歲。前立法院長王金平在臉書發文哀悼，感念李前總統極力推動的民主進化，落實全民直選，為這塊土地奠定了民主基石。

王金平表示，驚聞李前總統辭世的噩耗，不勝感懷。感念李前總統極力推動的民主進化，落實全民直選，為這塊土地奠定了民主基石。在總統任內凝聚了民間的力量，平安度過了數個內憂外患的震盪，尤其是921大地震的應變與重建規劃，更是歷歷在目，謝謝您一生為國家及全民的付出與奉獻，特此向您致敬。您的身影會留在大家的心裏。

對於李登輝辭世主因，榮總說明，李前總統2月17日傍晚，坐輪椅於病房區活動時，突發心因性休克，立即進行CPR急救後使用呼吸器，由於李前總統已98歲高齡，本身又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，仍無法挽回，於7月30日19時24分與世長辭。

今年也高齡94歲、結縭超過70年的夫人曾文惠也在旁人攙扶下連續兩天前往探視，今晚家屬也都抵達醫院，陪伴李登輝到最後一刻。李登輝生前曾罹患大腸癌，有心臟、糖尿病、洗腎等問題，這次因喝牛奶嗆傷，引發吸入性肺炎，住院近半年，不幸於2020年7月30日病逝，享耆壽98歲。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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