苗栗第一！東方美人茶與秋黃梨評鑑頒獎　徐耀昌：將配合打開行銷通路　

▲2020年苗栗縣東方美人茶和秋黃梨評鑑激烈，由鄧國權茶園奪得「茶王」封號，由女兒鄧羽妡代表受獎。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

2020年苗栗縣東方美人茶及秋黃梨評鑑頒獎典禮，7月30日在頭份市農會舉行，縣長徐耀昌、議長鍾東錦及農政單位代表，逐一頒發獎牌並向獲獎農友致賀。徐耀昌表示，恭喜得獎人在激烈競爭下脫穎而出，顯示大家是以專業、用心和食品安全，贏得評審青睞，未來縣府會持續配合鄉鎮市公所和農會，精進專業、改良設備並打開行銷通路。

2020年全縣東方美人茶評鑑，競爭相當激烈，歷經2天的評鑑後成績出爐，由鄧國權蟬連特等獎殊榮之外，另囊括頭一、頭二、頭三及頭等12個獎項，是此次評鑑最大贏家，現場由鄧國權女兒鄧羽妡代表領獎；頭份許時穩、銅鑼韓順雄等分獲貳等獎，其中韓在全國東方美人茶評鑑拿下特等獎等8個獎項。

▲▼現場也準備東方美人茶給民眾品嘗，讓大家也能感受到東方美人的甘醇與茶香。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，秋黃梨參賽的品質水平都很高，結果由三灣陳賢芳獲得特等獎，第一名為大湖沈寶蓮，另有頭等獎楊瑞謀等16人；縣長徐耀昌也稱讚苗栗縣的東方美人茶品質，向來全國屬一屬二，在茶產業占有一席之地。獲獎的茶農和梨農，也在會場提供優質的東方美人茶和高接梨與來賓分享，驗證獲獎實至名歸，並增加產品能見度。

徐耀昌表示，在他擔任頭份鎮長任內，就感受到東方美人茶的甘醇蜜香特殊風味和有機無毒的優勢，曾尋求定居頭份的已故前副總統李元簇協助推動這項特色產業，逐漸奠定良好基礎，也算是超前部署；而茶農一代代相傳下來，不但大幅精進製茶技術，在增進專業知識、改良製茶設備與茶園環境等，都更加用心且專業，也講究有機栽培和產銷履歷等食安要素。展望未來，縣府會持續與各公所和農會攜手合作，建構更優質產銷環境，並使農特產品行銷通路更順暢。

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