行銷台灣桃園茶到世界　桃市府興建埔心茶葉故事館

▲副市長李憲明（左三）表示，市府將興建埔心茶葉故事館，預計於明（2020）年完成。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019年桃園市全國優質東方美人茶評鑑比賽頒獎典禮」，29日於市府舉行。出席頒獎典禮的副市長李憲明表示，茶葉已經是現代社會不可或缺的飲品之一，在硬體建設方面，市府將興建埔心茶葉故事館，預計於明（2020）年完成，歡迎世界各地朋友前來台灣桃園品嘗茶葉。

此外，市府也預計與知名跨國店家合作，販售台灣製的茶品，藉此銷售至全世界，讓台灣成為真正的茶業文化王國。2019年桃園市全國優質東方美人茶評鑑比賽，由茶業改良場專家根據茶品外觀、水色與香味進行評分，最終由龜山區茶農林雨暘獲得特等獎的殊榮。

▲▼2019年桃園市全國優質東方美人茶評鑑比賽頒獎。（圖／市府提供）

得獎名單分別如下：特等獎由龜山區茶農林雨暘獲得；頭等獎由上好茗茶、義和茶葉、黃柏勝、黃雅萍、楊世瑩、許博為、台灣農林公司、林雨暘、廖文金、鐘明學、鄧國權茶園等11名獲得。

貳等獎由黃金章、林佳興、許博為、韓順雄、曾的－曾郁芳、台灣農林公司、林雨暘、允順興茶園、江增廣、廖文金、鐘桂香、葉義誠、丁金蓮、廖學通、彭達發等15名獲得；參等獎由大自在空間、韓順雄、台灣農林公司、統喜企業、林雨暘、廖盛榮、江增偉、江增廣、廖俊融、廖文金、申章福、申章增、陳秀惠、陳美華、龍圃茶行、鐘明學、文新製茶廠、黃文諒、黃政國、黃新輝、劉俊興、黃勝龍、黃勝祥、鄧國權茶園等24名獲得。