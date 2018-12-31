尾牙特獎「帶薪假一年」藏陷阱！網友超現實警告：你敢休嗎？

▲長髮妹尾牙抽中「帶薪假1年」，笑得合不攏嘴。（圖／翻攝自微博）

網搜小組／綜合報導

歲末年終將至，各大企業紛紛開始舉辦尾牙抽獎犒賞員工；微博上瘋傳，上海一名女員工28日在年末聚餐上抽到公司準備的特等獎「帶薪假一年」，但卻有眼尖網友發現右下角寫著小字「有效期限至2018年12月31日」，引起網友熱烈討論，同時也有人提出質疑，抽到帶薪假一年可能並非好事，「如果公司真的給你，你敢休嗎？」

留著一頭長髮的眼鏡妹，在尾牙上抽到公司精心準備的「特等獎」，笑得合不攏嘴，還拿著寫有「帶薪假一年」的看板擺拍，超夢幻的情節讓網友投以羨慕的眼光，但卻有人發現，紙板的右下角印著一行小字，放大看後才發現，這帶薪假一年居然藏有但書，明訂「有效期限至2018年12月31日止」；由於該名女員工是在28日抽到，距離最後期限31日只剩下3天，且其中30日、31日原本就是法定的元旦假期，換句話說，這最令人稱羨的特別獎，其實只有帶薪假1天。

事實上，所謂的帶薪假在台灣有個勞工們都耳熟能詳的名稱，叫作「特休」。在大陸，特休的天數以員工年資計算，工作滿1年以上、10年以下，年休假5天；滿10年以上、20年以下，年休假10天；年資已滿20年的，才能享有15天的年休假，而這位女員工抽中的「帶薪假一年」長到不可思議，幾乎打破了大部分勞工們的想像。

▲長髮妹開心地與「特等獎看板」合照。（圖／翻攝自微博）

根據陸媒《新聞晨報》報導，上海藍白律師事務所首席合夥人陸胤表示，《職工帶薪年休假實施辦法》中規定的年休假天數，是政府對於勞動者最基本的保護，換句話說，公司給職員的年休假絕對不能低於法定天數，若企業能根據實際狀況給予職員更多帶薪假，法律上並不禁止，甚至是鼓勵的。

而這一年的帶薪假，卻因小小的一行字變成1天，算不算構成詐欺？陸胤認為，這家公司的尾牙獎品的確噱頭十足，也成功引起討論，但卻談不上詐欺，因為公司以帶薪假作為獎勵，是給員工「額外的贈與」，且主辦方通常本就會為「獎品」設計兌換條件，有些設計得比較明顯，有些則設計得較為隱晦。

▲律師指出，公司設定的這一「兌獎但書」並不構成詐欺。（圖／翻攝自微博）

到底這位女員工的帶薪假能不能休到？雖然絕大多數的網友質疑這家公司的「套路太深」、「小氣巴拉」，但也有人抱持不同解讀，認為有效期限是指「開始使用的那一天」，只要女員工在31號之前開始放假，應該還是能夠休滿一年；究竟事實真相為何，目前中獎的女子及其公司仍未出面解釋。

但無論如何，這個特等獎已經成功在微博上引起網友熱烈討論；還有人提問，「如果真的拿到一年的帶薪假，你敢休嗎？回來的時候職位都沒了！」再掀網友熱議。幾乎大部分的人都一面倒認為，「如果抽到這特等獎，我肯定敢休，又不是只有這一家公司可以上班，我拿這一年工資，期間去找別家，何樂而不為？」、「（職位）沒就沒了吧，難得一年發你工資讓你玩，去哪找這麼好的事」、「這特等獎能夠說明你是公司的人才，不休那才真的傻！」

另一方面，也有網友分享自己公司尾牙抽獎真的有帶薪休假的獎項，不過只是短短的5天，「我們的特等獎還是帶薪去沙漠徒步旅遊5天，同事紛紛祈禱自己不要抽到！」

▲網友熱烈討論，如果這帶薪假一年成真，「你敢休嗎？」（圖／翻攝自微博）