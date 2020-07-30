　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗泰安山區休旅車摔落邊坡　險衝入民宅！1男1女送醫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲1輛休旅車行駛苗栗泰安山區時，因天雨路滑不慎 摔下邊坡，險衝入民宅，造成車上2人受傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲1輛休旅車行駛苗栗泰安山區時，因天雨路滑不慎 摔下邊坡，險衝入民宅，造成車上2人受傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣泰安鄉2名85歲和65歲的男女，29日上午駕車經過泰安鄉清安村的一處產業道路時，因天雨路滑加上道路狹窄，不慎失控滑落邊坡，差點衝進底下民宅；消防局獲報後，因救援車輛無法進入，出動小型消防幫浦車及消防人員2名攜帶救援器材前往救援，經初步包紮後轉送醫院救治，所幸沒有生命危險。

苗栗縣消防局指出，29日上午10時17分接獲民眾通報，指稱在泰安鄉清安村小南角土地公廟上方產業道路，有1輛休旅車翻覆邊坡，現場共2名傷者，其中1名女性傷者尚受困車內。救援車輛抵達現場附近，發現道路過於狹隘濕滑，救護車無法抵達現場，遂以民眾駕駛之4輪傳動小貨車接駁救護人員及救護器材至車禍現場。

▲因山區道路狹窄，救援車輛無法到達，民眾用4輪傳動小貨車接駁救援人員抵達現場。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲因山區道路狹窄，救援車輛無法到達，民眾用4輪傳動小貨車接駁救援人員抵達現場。（圖／記者黃孟珍翻攝）

救援人員抵達時發現，女性傷者已自行脫困；經初步判斷，女性傷患左手腕開放性骨折、右手腕疑似閉鎖性骨折。男性傷者4肢有明顯擦傷，2人經過緊急救護處置後，分別由獅潭分隊及公館分隊救護車後送弘大醫院，目前暫無大礙。

泰安分隊提醒民眾，山中許多道路較為陡斜及濕滑，如欲進入山區，車輛行駛前不但應先做好檢查才能上路，同時應先了解駕駛車輛之承載量，避免因超載而發生失控打滑等事故，如此才可開心出行，平安回家。

・如果外出只能帶一條保養品，就是它了

影／奪命影像曝！護1歲嬰過馬路　79歲阿祖遭撞飛亡...她滾2圈逃死劫


 

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／台17線死亡車禍　男女夾困車內雙亡
好市多奧客再進化！全家族逼員工交「插畫收據」　小孩大哭大鬧
追確診泰籍移工　「意外發現」43人有疑似症狀！衛生局急採檢
快訊／卯澳灣未爆彈炸開畫面曝光！　激起20m超高水柱
36款胃藥恐致癌　8/1起全面禁用
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「台中米娜」是裸拍慣犯！　公車賣場都淪陷　警斥玩過火追身分

彰化台17線貨櫃車2死事故！男女夾困變形小客車內...頭胸重創雙亡

台南三寶無視指揮硬要左轉　女警挨撞直拍引擎蓋...無感再彎90度離開

全裸出浴門縫伸出1手機…以為老公惡作劇！她下秒見「陌生男雙眼緊盯」嚇傻

自認「被瞪一眼」！男持球棒打死1人重傷1人　重判18年

等客運「眼神閃爍」遭盤查…男大生嗆警：神經病！法官「這句話」逆轉結局

苗栗泰安山區休旅車摔落邊坡　險衝入民宅！1男1女送醫

快訊／卯澳灣引爆畫面曝光！10：15「13枚未爆彈」同時炸開　激起20m超高水柱

張綱維靠廖燦昌「債留遠航」手法曝　借30%高利貸入主+拿走營收+甩鍋爛尾樓

氣漏打方向燈「水果刀對決螺絲起子」　工程師下體挫傷再賠2萬

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

擅用聊天技巧試探是否為凶宅！　室內設計師分享「租屋必知重點」

「台中米娜」是裸拍慣犯！　公車賣場都淪陷　警斥玩過火追身分

彰化台17線貨櫃車2死事故！男女夾困變形小客車內...頭胸重創雙亡

台南三寶無視指揮硬要左轉　女警挨撞直拍引擎蓋...無感再彎90度離開

全裸出浴門縫伸出1手機…以為老公惡作劇！她下秒見「陌生男雙眼緊盯」嚇傻

自認「被瞪一眼」！男持球棒打死1人重傷1人　重判18年

等客運「眼神閃爍」遭盤查…男大生嗆警：神經病！法官「這句話」逆轉結局

苗栗泰安山區休旅車摔落邊坡　險衝入民宅！1男1女送醫

快訊／卯澳灣引爆畫面曝光！10：15「13枚未爆彈」同時炸開　激起20m超高水柱

張綱維靠廖燦昌「債留遠航」手法曝　借30%高利貸入主+拿走營收+甩鍋爛尾樓

氣漏打方向燈「水果刀對決螺絲起子」　工程師下體挫傷再賠2萬

高雄最南哪區引論戰！　李眉蓁拉林佳龍「台中最南他也不知」

賽程機動調整　洋基取消今天主場對費城人改客場戰金鶯

3年5人掉落台中港慘死　顏莉敏重回現場籲：裝設防墜警示

還沒發病就能驗出！科學家發現「阿茲海默症」新診斷方法

VICTON直播慘案粉絲眼睜睜目擊！手滑打翻豬排醬...苦笑合照「受害者」

因禍得福！苗栗翁遭芒果樹幹打中胸　就醫驗出癌症及早切除

重大事件即將發生！12星座「未來一周運勢」曝…雙子、雙魚做好資料備份

曾稱「李眉蓁不會寫論文」　葉元之「會親自道歉」：本意是想幫忙講話

「台中米娜」是裸拍慣犯！　公車賣場都淪陷　警斥玩過火追身分

反駁探視李登輝遭拒　柯文哲評估「把多一點時間留給家人」

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

遭性侵還逼角色扮演　她觸碰到水電工清醒了

「台中米娜」吸粉2.8萬　帳號緊急關閉

家門外等公車　23歲護理師遭撞骨頭全斷

快訊／卯澳灣引爆畫面曝光

正妹遭剮刑殘殺破案！凶嫌妻震驚

掏空遠航35.9億　起訴張綱維與第一金董座

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　護理師遭撞命危

卯澳灣發現13枚未爆彈！今上午就地引爆

長灘島「一條線」身分曝　她返台開吉求償180萬

被押310天　連千毅「出N招」求交保

網戀天菜男送裸照　半年後見是女的

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

更多熱門

相關新聞

小貨車打滑跨越對向　害廂型車翻覆

小貨車打滑跨越對向　害廂型車翻覆

台3線苗栗大湖段，20日下午發生廂型車翻車事故；1輛由宋姓男子所駕駛的小貨車，因天雨路滑，轉彎時不慎跨越雙黃線，擦撞對向由林男所駕駛的廂型車車尾，導致廂型車失控翻覆，所幸送醫後只有廂型車副駕駛座謝男手臂擦傷，初步調查雙方都無酒駕行為，至於詳細肇事原因，還待釐清中。

出遊經萬聖公　轎車失控撞爛廟

出遊經萬聖公　轎車失控撞爛廟

96歲翁天雨路滑倒地不起　警消救援送醫

96歲翁天雨路滑倒地不起　警消救援送醫

天雨路滑！　警提防摔小撇步

天雨路滑！　警提防摔小撇步

軍官駕車自撞山壁　開放性骨折送醫

軍官駕車自撞山壁　開放性骨折送醫

關鍵字：

苗栗泰安天雨路滑摔落邊坡

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

半島酒店董事千金徵男友　驚人條件曝光

李眉蓁發言人反擊！嗆「最南端非林園」

《屍速列車》女星胰臟癌病逝

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面