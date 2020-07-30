苗栗泰安山區休旅車摔落邊坡　險衝入民宅！1男1女送醫

▲1輛休旅車行駛苗栗泰安山區時，因天雨路滑不慎 摔下邊坡，險衝入民宅，造成車上2人受傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣泰安鄉2名85歲和65歲的男女，29日上午駕車經過泰安鄉清安村的一處產業道路時，因天雨路滑加上道路狹窄，不慎失控滑落邊坡，差點衝進底下民宅；消防局獲報後，因救援車輛無法進入，出動小型消防幫浦車及消防人員2名攜帶救援器材前往救援，經初步包紮後轉送醫院救治，所幸沒有生命危險。

苗栗縣消防局指出，29日上午10時17分接獲民眾通報，指稱在泰安鄉清安村小南角土地公廟上方產業道路，有1輛休旅車翻覆邊坡，現場共2名傷者，其中1名女性傷者尚受困車內。救援車輛抵達現場附近，發現道路過於狹隘濕滑，救護車無法抵達現場，遂以民眾駕駛之4輪傳動小貨車接駁救護人員及救護器材至車禍現場。

▲因山區道路狹窄，救援車輛無法到達，民眾用4輪傳動小貨車接駁救援人員抵達現場。（圖／記者黃孟珍翻攝）

救援人員抵達時發現，女性傷者已自行脫困；經初步判斷，女性傷患左手腕開放性骨折、右手腕疑似閉鎖性骨折。男性傷者4肢有明顯擦傷，2人經過緊急救護處置後，分別由獅潭分隊及公館分隊救護車後送弘大醫院，目前暫無大礙。

泰安分隊提醒民眾，山中許多道路較為陡斜及濕滑，如欲進入山區，車輛行駛前不但應先做好檢查才能上路，同時應先了解駕駛車輛之承載量，避免因超載而發生失控打滑等事故，如此才可開心出行，平安回家。

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