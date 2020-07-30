時力公布護照封面設計入圍作品　8月開放網路投票

▲時代力量召開「護照封面設計比賽初選入圍名單公布暨網路投票開跑」記者會。（圖／時代力量提供）



記者林銘翰／台北報導

時代力量日前發起「護照封面設計比賽」，時代力量秘書長陳志明30日表示，5位評審已在127件投稿作品中選出入圍作品並公告上網，將於8月1日至30日開放網路投票，希望透過本次比賽，能讓各界共同討論台灣的護照應有何種樣貌。

立法院臨時會22日通過護照、華航正名等2項公決案，時代力量日前已公布「護照封面設計比賽」的167件收件作品，並區分為創意組與國際規範組。時代力量30日上午召開「護照封面設計比賽初選入圍名單公布暨網路投票開跑」記者會，宣布在8月1日到8月30日將進行網路投票，9月3日到9月7日將舉辦作品展覽。

▲時代力量秘書長陳志明。（圖／時代力量提供）



陳志明表示，5位評審已在127件投稿作品中選出入圍作品並公告上網，將進入網路投票環節，希望透過本次比賽，能讓各界共同討論台灣的護照應有何種樣貌。

陳志明說明，本次評選標準分別為設計理念、美學、創新度、反應台灣社會樣貌以及對未來護照方式的想像性，並分為國際規範組和設計組分別評比，網路投票時間自8月1日至8月30日，每人每日可投一票，並將在結果公布後，於9月3日至9月7日於藝廊展出作品。

時代力量媒體創意部主任劉仕傑則表示，立法院臨時會已作成護照正名公決案，希望我國護照主管機關能廣納各界意見，因此頒獎儀式將邀請相關政府機關代表出席，希望透過本次活動讓駐台使節、一般大眾瞭解，台灣人都希望有一本能夠凸顯台灣意象的護照。

自由設計工作者楊珮愉也提到，自己擔任評審時觀察到，在護照封面設計作品中，包含台北101、梅花、蘭花等台灣意象都在其中，而珍珠奶茶和台灣黑熊則是出現最多次的設計概念，希望各界踴躍上網投票，擴大護照封面設計的參與及討論。

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