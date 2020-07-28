雲端最前線／胸部說涉性別歧視？李眉蓁挨轟「蓁眉品」

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台灣民意基金會27日公布最新民調，39.3%民眾給「振興三倍券」80分以上，平均評分67.05分，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，過半公民滿意三倍券，有七成三的人給了及格的成績，代表是受到絕大多數人歡迎的政策。此外，針對「廢除監察院」的議題，有47％贊成廢除，但也有39%不贊成，社會對廢除監察院並無共識，但廢除的呼聲較強。《雲端最前線》28日邀請新北市議員葉元之、高雄市議員高閔琳、時力智庫執行長李兆立以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲李眉蓁女力晚會 。（圖／李眉蓁團隊提供）

國民黨高雄市長補選人李眉蓁婆婆26日在女力後援會上致詞，力挺李眉蓁，也讓李眉蓁數度落淚，不過就在致詞快結束後突然語出驚人表示「我講的都是真的，我若說假話胸部會變小」，讓在場主持的市議員陳若翠趕緊出面緩頰，過了一天，李眉蓁在三鳳宮參拜完畢後表示，婆婆不是公眾人物，也不是政治人物，就是表現自然的自己而已。

白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）在當地時間27日，確診新冠肺炎（COVID-19），感染源疑似來自一場家庭聚會。對此白宮經濟顧問賴利•庫德洛（Larry Kudlow）推測，歐布萊恩的感染源來自女兒。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。