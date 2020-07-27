李眉蓁婆婆稱講假話「胸部會變小」　王婉諭抨擊：受夠低俗的爛玩笑！

▲李眉蓁於造勢晚會，黨主席江啟臣（右）以及她的婆婆都前來站台。（圖／翻攝李眉蓁臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長補選候選人李眉蓁日前於造勢晚會上，為論文抄襲事件，再度向外界致歉，而她的婆婆也替她站台背書，稱讚李眉蓁是好女兒、好議員，甚至還說「我若說假話胸部會變小！」對此，時代力量立委王婉諭表示，應該讓選戰回到最根本的政策討論，「這種無謂又低俗的爛玩笑，我們真的已經受夠了。」

王婉諭在臉書發文指出，在我們積極教育下一代應該要保護好自己的身體時，卻同時有其他的大人們，在台上搖旗吶喊，將胸部當作賭注，為台灣的性別平等教育做了最糟的示範。

王婉諭反問，「胸部大或是胸部小，又怎麼樣了嗎？」這個社會有太多太多以主流男性目光為主的審美觀，每一位女孩在青春期，都曾遭遇過不只一次被拿胸部做文章、開玩笑的騷擾。



王婉諭說，胸部小，被笑成是飛機場、小籠包、洗衣板；胸部大，也能被說是乳牛、巨乳妹。「無論大小，都可能成為其他同儕嘲諷的話題。」



王婉諭也說，這樣赤裸裸惡意的貶低又在高雄的選舉中上演，讓她很困惑、也很不解，女人何苦這樣為難女人？「胸部變小」不該是一種對女性身體的懲罰，更不應該被拿來當作選舉賭注的籌碼；讓選戰回歸最根本的政策討論，真的有這麼難嗎？「這種無謂又低俗的爛玩笑，我們真的已經受夠了。」

▲王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）