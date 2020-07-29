　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公視推國際頻道惹議　徐永明籲加速推動《公共媒體法》修法

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼時代力量召開「公共媒體不是政府宣傳工具，國際宣傳照步來」記者會，徐永明,周宇修,白卿芬,李兆立等人出席。（圖／時代力量提供）

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／時代力量提供）

記者林銘翰／台北報導

公視27日召開臨時董事會，討論「國際影音平台」前導計畫執行事宜，最後雖以11票對4票通過，但公視總經理曹文傑與執行副總經理謝翠玉兩人因執行程序爭議，當場請辭。對此，時代力量黨主席徐永明29日呼籲，政府應更重視公共媒體的發展，包括加速推動《公共媒體法》來釐清公廣集團的未來發展方向，以及為公廣挹注更充足穩定的財源，讓國人享有更優質全面的公共媒體服務。

公共電視27日上午召開臨時董事會，會議歷時三個半小時，針對10億元國際頻道爭議，傳出會中砲聲隆隆，總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉、新聞部經理蘇啟禎當場請辭。公視29日上午發新聞稿表示，總經理一職改由企劃部經理徐秋華代理。

時代力量29日上午召開「公共媒體不是政府宣傳工具，國際宣傳照步來」記者會，由徐永明親自主持，並邀請媒體改造學社周宇修、時代力量立法院黨團副主任白卿芬、時代力量智庫執行長李兆立等人出席。

徐永明表示，時代力量肯定文化部在公民社會的反彈下懸崖勒馬，終止了國際影音平台的委託案，但文化部應到國會進行專案報告，說明這項委託計畫的具體內容及事發經過，以及58億的未來規劃。

徐永明呼籲，政府應該嚴守界線，不能把「公共」和「公家」搞混，透過預算的方式，實質把手伸進公視，政府應該儘速通過停擺已久的《公共媒體法》，並且增加對於公視財源的挹注，這才真正符合台灣公民社會的期待。

周宇修指出，媒體改造學社長期關注公視的發展，並支持增加挹注資源給公共媒體，但這樣的挹注不應該傷害公共性，才能維持獨立運作的公正立場，做好國內及國際傳播，包括英國BBC、德國及瑞士公共媒體集團都是很好的案例。

▲▼時代力量召開「公共媒體不是政府宣傳工具，國際宣傳照步來」記者會，徐永明,周宇修,白卿芬,李兆立等人出席。（圖／時代力量提供）

▲時代力量立法院黨團副主任白卿芬。（圖／時代力量提供）

白卿芬則以英國新聞頻道BBC為例，表示BBC做的是「國際服務」而非「國際頻道」，公共媒體必須擁有這樣的獨立性和專業性，才能製播出讓國際觀眾叫好叫座的內容。

白卿芬強調，與各國的公共媒體相比，公視的人力物力都相對欠缺，根源為長期缺乏充足而穩定的財源。她認為，公視基金有限，「有線廣播電視事業發展基金」固定撥款也有落日條款，政府應思考的是如何仿照國外公共媒體，為台灣的公共媒體規劃穩定財源。

李兆立表示，政府在推動順序上應先通過《公共媒體法》，釐清公廣未來定位、整體資源和經費來源，避免與法定負責國際傳播的「中央社」疊床架屋。最後，增加公廣財源挹注大家也會支持，但應先回應公民社會倡議已久的「公共新聞頻道」及「親子頻道」等需求，而不是尚未成熟的國際頻道。

對此，文化部29日上午發布新聞稿表示，文化部感謝公視董事會的肯定及支持，以11票對4票通過「109年發展國際傳播數位計畫」前導專案。為避免爭議擴散，經審慎完整的評估，文化部今天發布終止「國際影音平台」委託案。

文化部強調，「國際影音平台」受各界期待及關注度極高，「後續推動本案政策方向不變」，文化部將持續徵詢各界意見，尋求最佳執行方式。

其他人也看了這些...

論文抄襲風波！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位
李眉蓁放棄中山碩士學位　江啟臣「我無法接受學術抄襲」：支持她勇敢面對錯誤
李眉蓁落淚盼止血！講到「放棄學位」哽咽　401字聲明+2度鞠躬道歉

更多熱門新聞...

李眉蓁淚崩宣布放棄碩士學位　吳益政：承認錯誤需要勇氣
李眉蓁主動放棄學位　柯文哲：無法單方面拋棄、所有紛擾要回歸制度本身
趙天麟：李眉蓁「別小看高雄人」…得承擔論文風波後座力

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
為求交保「多嘴」挨律師轟：弱智！連千毅遭重判7年徒刑
中500元動滋券「可買運彩嗎」　官網竟無選項..彩券行解答了
染疫泰籍移工接觸者189人　檢驗結果出爐
LIVE／國內新冠肺炎維持467例　19人持續住院隔離中
壯了1倍！蔣友柏離婚後「進化大肌肌」變台版馮迪索
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

駁李眉蓁文宣抄襲　競辦發言人呂謦煒翻2014年標語嗆「踢到鐵板了！」

盧秀燕術後上千人留言關心　骨科醫師：適當活動、不能跌倒

國民黨38立委週日「高雄分身計畫」竟傳切割不想去？　李眉蓁：目前沒聽說

蘇貞昌承諾中小學「通通裝冷氣」　鍾佳濱憂城鄉差距「裝得起吹不起」

探視李登輝2小時　曾文惠座車離開北榮返翠山莊

國民黨爆蔡政府搞大內宣：親綠媒體標案花57億！

公視推國際頻道惹議　徐永明籲加速推動《公共媒體法》修法

影／王燕軍：李登輝相關訊息由總統府統一對外說明

「該做的事情不要拖！」侯友宜：財政收支劃分法修法擺了幾十年

從台南住處搭車北上！陳水扁赴北榮探視李登輝：他2年前身體就已不太好

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

鬼鬼7個月沒工作「坐助理機車省錢」　多了時間「想談戀愛」...狂cue禾浩辰XDD

駁李眉蓁文宣抄襲　競辦發言人呂謦煒翻2014年標語嗆「踢到鐵板了！」

盧秀燕術後上千人留言關心　骨科醫師：適當活動、不能跌倒

國民黨38立委週日「高雄分身計畫」竟傳切割不想去？　李眉蓁：目前沒聽說

蘇貞昌承諾中小學「通通裝冷氣」　鍾佳濱憂城鄉差距「裝得起吹不起」

探視李登輝2小時　曾文惠座車離開北榮返翠山莊

國民黨爆蔡政府搞大內宣：親綠媒體標案花57億！

公視推國際頻道惹議　徐永明籲加速推動《公共媒體法》修法

影／王燕軍：李登輝相關訊息由總統府統一對外說明

「該做的事情不要拖！」侯友宜：財政收支劃分法修法擺了幾十年

從台南住處搭車北上！陳水扁赴北榮探視李登輝：他2年前身體就已不太好

NCC核發台灣之星、亞太5G特許執照！5大電信全到齊

145萬！TOYOTA「HILUX皮卡車」小改款上市　單月接單破300台

生小孩一共要花多少錢？　新手爸「攤開整疊收據」清算19.5萬…花費細節嚇壞網！

海上漂2條人腿！狠夫弒妻後「斷腳」分屍稱：屍塊不小心落海

為求交保「多嘴」挨律師轟：弱智！連千毅2罪名遭重判7年徒刑

超挑釁！道奇火球男三振「作弊仔」做鬼臉　助球隊5比2勝太空人

珠心算10段高手8天爽住理K　「一次找5妹抓龍」帳單破72萬...喊貴怒告詐欺

獨派青年抗議上海副市長來台…她遭逮捕「摔斷手」進派出所繼續嗆　下場出爐

駁李眉蓁文宣抄襲　競辦發言人呂謦煒翻2014年標語嗆「踢到鐵板了！」

泰移工聯繫上了！莊人祥：21日就有腹瀉症狀　「這3天」要回溯疫調

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

快訊／蔡、賴赴北榮探視李登輝　王燕軍出面說明最新病情

快訊／曾文惠趕赴北榮探視李登輝

8/1開放外國人來台就醫　他：民進黨政府腦袋有問題？

國民黨控：陳其邁陣營已涉賄選

張榮豐：我被兩蔣時代的「長途台」監聽嚇到

楊秋興轟洗學歷為選舉　曝市長補選投陳其邁

快訊／蔡、賴、蘇已探視完李登輝　王燕軍避談病情

三倍券成本遭爆比馬政府多花2.9億　黃暐瀚「一張表」對比

韓將復出？規劃全台謝票行程　朱立倫最害怕的事快成真

快訊／台聯：請台灣人作陣繼續為李登輝祈福

李眉蓁最新估票嚇壞江啟臣！　藍內部拱2人選黨主席

陳水扁赴北榮探視李登輝：他2年前身體就已不太好

侯友宜要收回環狀線　北捷：勿政治操作

更多熱門

相關新聞

文化部宣布終止公視「國際影音平台」委託案

文化部宣布終止公視「國際影音平台」委託案

公視董事會日前召開臨時董事會，針對「國際影音平台」計畫討論，最後雖以11票對4票通過，不過爭議聲浪不停，文化部今（29日）發2點聲明表示，將終止有關「國際影音平台」委託案。

文化部高官貪污原因曝！年收百萬卻包養酒女還送車

文化部高官貪污原因曝！年收百萬卻包養酒女還送車

國民黨團爆：華視拿文化部補助ㄨ違法「假自製、真委外」

國民黨團爆：華視拿文化部補助ㄨ違法「假自製、真委外」

公視3高層請辭　蘇貞昌：政府會懂得分際

公視3高層請辭　蘇貞昌：政府會懂得分際

葉元之：李眉蓁婆婆非歧視

葉元之：李眉蓁婆婆非歧視

關鍵字：

公視公共電視徐永明時代力量公共媒體法文化部

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

中籤沒？　動滋券開放網路查詢

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

熊熊驚爆懷孕10週！　年底帶球嫁

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

客庄旅遊券14萬份開獎！查詢方式曝光

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

快訊／蔡、賴赴北榮探視李登輝　王燕軍出面說明最新病情

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面