公視推國際頻道惹議　徐永明籲加速推動《公共媒體法》修法

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／時代力量提供）



記者林銘翰／台北報導

公視27日召開臨時董事會，討論「國際影音平台」前導計畫執行事宜，最後雖以11票對4票通過，但公視總經理曹文傑與執行副總經理謝翠玉兩人因執行程序爭議，當場請辭。對此，時代力量黨主席徐永明29日呼籲，政府應更重視公共媒體的發展，包括加速推動《公共媒體法》來釐清公廣集團的未來發展方向，以及為公廣挹注更充足穩定的財源，讓國人享有更優質全面的公共媒體服務。

公共電視27日上午召開臨時董事會，會議歷時三個半小時，針對10億元國際頻道爭議，傳出會中砲聲隆隆，總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉、新聞部經理蘇啟禎當場請辭。公視29日上午發新聞稿表示，總經理一職改由企劃部經理徐秋華代理。

時代力量29日上午召開「公共媒體不是政府宣傳工具，國際宣傳照步來」記者會，由徐永明親自主持，並邀請媒體改造學社周宇修、時代力量立法院黨團副主任白卿芬、時代力量智庫執行長李兆立等人出席。

徐永明表示，時代力量肯定文化部在公民社會的反彈下懸崖勒馬，終止了國際影音平台的委託案，但文化部應到國會進行專案報告，說明這項委託計畫的具體內容及事發經過，以及58億的未來規劃。

徐永明呼籲，政府應該嚴守界線，不能把「公共」和「公家」搞混，透過預算的方式，實質把手伸進公視，政府應該儘速通過停擺已久的《公共媒體法》，並且增加對於公視財源的挹注，這才真正符合台灣公民社會的期待。

周宇修指出，媒體改造學社長期關注公視的發展，並支持增加挹注資源給公共媒體，但這樣的挹注不應該傷害公共性，才能維持獨立運作的公正立場，做好國內及國際傳播，包括英國BBC、德國及瑞士公共媒體集團都是很好的案例。

▲時代力量立法院黨團副主任白卿芬。（圖／時代力量提供）



白卿芬則以英國新聞頻道BBC為例，表示BBC做的是「國際服務」而非「國際頻道」，公共媒體必須擁有這樣的獨立性和專業性，才能製播出讓國際觀眾叫好叫座的內容。

白卿芬強調，與各國的公共媒體相比，公視的人力物力都相對欠缺，根源為長期缺乏充足而穩定的財源。她認為，公視基金有限，「有線廣播電視事業發展基金」固定撥款也有落日條款，政府應思考的是如何仿照國外公共媒體，為台灣的公共媒體規劃穩定財源。

李兆立表示，政府在推動順序上應先通過《公共媒體法》，釐清公廣未來定位、整體資源和經費來源，避免與法定負責國際傳播的「中央社」疊床架屋。最後，增加公廣財源挹注大家也會支持，但應先回應公民社會倡議已久的「公共新聞頻道」及「親子頻道」等需求，而不是尚未成熟的國際頻道。

對此，文化部29日上午發布新聞稿表示，文化部感謝公視董事會的肯定及支持，以11票對4票通過「109年發展國際傳播數位計畫」前導專案。為避免爭議擴散，經審慎完整的評估，文化部今天發布終止「國際影音平台」委託案。

文化部強調，「國際影音平台」受各界期待及關注度極高，「後續推動本案政策方向不變」，文化部將持續徵詢各界意見，尋求最佳執行方式。

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