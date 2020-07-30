林為洲以「辭總召」宣示堅持廢考監　「現在縮掉對國民黨會很傷」

▲國民黨團總召林為洲 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院國民黨團日前杯葛監察委員人事同意權案，喊出「廢考監」口號，近期黨內卻出現兩派意見，主張廢考監的國民黨團總召林為洲30日受訪時表示，昨天與國民黨主席江啟臣取得共識，定調「廢考監、重建考監職權獨立性」，保留五權憲法精神，職權則可設立新的獨立機關處理，他也坦言，當初反對陳菊的時候喊出廢考監、反酬庸、反東廠訴求，「不能現在真的要提案的時候縮掉，很傷的。」

林為洲表示，他堅持廢考監立場，並且會持續說服國民黨委員支持，目前國民黨團的主流意見是廢考監，38席中估計有30席左右的委員支持，他強調， 廢考監不代表權力不見，而是要轉移，反對廢考監的一派則是認為五權憲法應保留，而是改善提名辦法、審查門檻，他坦言，智庫有些學者對於五權憲法比較「有感情」，認爲那是重要的發明，不過黨中央作出決議，「不論意見為何，黨中央支持黨團自主，黨團則會支持個別委員提案。」

林為洲說，昨天開中常會時，中常委曾文培、田方倫等人支持五權憲法，也提出如果要廢考監，是否要先修黨章，而包括中常委侯彩鳳、謝衣鳯等比較年輕的民意代表，則支持廢考監的立場。

林為洲表示，中常會後他與江啟臣討論後得出「廢考監、重建考監職權獨立性」的共識，他個人會強調廢考監，至於重建職權獨立的部分，不論講不講都要做，有的人則主張維持五權憲法宗旨，但把考試、監察權獨立出來，而不是併入三權中，各取所需。

林為洲認為，廢考監的訴求簡單明瞭，民眾容易了解，進到修憲過程，立場才會更明確，「至於它的職權怎麼處理可以有不同版本，比如有人說要放回立法院，但有人質疑立院恐變憲政怪獸，這些都是後面在修憲委員會可以討論的。」

談到國民黨27日召開黨團大會時，會中針對考監兩院的存廢有兩派意見，林為洲因憂心國民黨對此議題突然收手，以「辭總召」宣示決心。對此，林為洲表示，黨團做出決議，就是黨中央尊重黨團自主，黨團尊重個別委員提案，「如果翻案，我就辭總召」，至於最後黨內如果有多種版本，再來談最後定調，「這我會尊重，但過程中我會一直跟黨內同志不斷溝通、說服。」

林為洲認為，用一個憲政機關來處理考試權、監察權，這是資源浪費，因為它職權其實不多，設置一個獨立機關就能處理，例如審計委員會、考試委員會等，此外，憲政機關的層次很高，加上監察委員、考試委員不用選舉，任期保障6年，人民、媒體都無法監督，不像立法院的會議都有直播，導致憲政機關成為神秘機關，加上任期有保障，很容易變成打手，因此他支持廢考監。

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