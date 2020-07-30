國民黨團佔議場「拆主席台、剪線路」修復金額曝光　林為洲：該負責就負責

▲國民黨佔領主席台，與民進黨立委發生肢體衝突。（資料照／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

為反對監察委員人事案，立法院國民黨團分別於6月28日及7月15日兩度佔領議場杯葛議事，期間打破玻璃、拆主席台、在主席台噴漆、剪斷線路等，立法院將向國民黨團求償修復費用，根據政府電子採購網刊登，決標金額為16萬5000元。對此，國民黨團總召林為洲30日受訪時表示，只要按照慣例處理，國民黨欣然接受，「該負責就負責」。

根據政府電子採購網於7月20日刊登「立法院議場遭入侵損壞緊急搶修工程案」，預算金額為17萬696元，已於7月14日決標，決標金額為16萬5千元，並以限制性招標方式由鈞祥營造工程公司得標。

對此，林為洲受訪時表示「該負責就負責」，但立法院有它的慣例，民進黨在野也發生很多次，「只要按照慣例處理，我們欣然接受，以前怎麼處理就怎麼處理，我們都接受。」

此外，針對立法院秘書長林志嘉認為監察委員審查程序都合法，林為洲痛批，這是「欲蓋彌彰」，國民黨團不能認同，第一，民進黨立委陳瑩的不在場投票，林志嘉稱是因為場面混亂，導致議事人員拿陳瑩的卡插到張宏陸表決器，「這完全是錯誤、說謊」，因為立法院發卡一定會看本人，「陳瑩不在就不會發卡，也不可能因陳瑩包包在桌上，就當成她在場」，若包包在座位上就幫她插卡，那就有疏失，他強調，第一次發卡必須本人在場才發卡，至於中間投票過程中，若跑去上廁所人不在場，因為已經插卡了，才可由別人幫忙投票。

林為洲重申，此次所有監委都沒有上台報告、也沒有詢答，因此審查就是無效的，如果這種理由成立，將來所有會議、投票，只要有人混亂就強勢完成，他更以民間企業開股東大會為例，當公司派、市場派有爭端時，不能因其中一派的人在干擾，就直接通過，而是要解除干擾讓程序完備。

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