國民黨38立委週日「高雄分身計畫」竟傳切割不想去？　李眉蓁：目前沒聽說

記者羅婉庭／台北報導

高雄補選倒數17天，國民黨籍38位黨籍立委將於8月2日全數南下輔選候選人李眉蓁，在高雄38個行政區以1人1區方式當「分身」催票，但卻傳出有部分立委不願前往，具有切割意味。對此，李眉蓁29日表示，「沒聽說有人不來」，三個月的選舉濃縮成50幾天，每分每秒都很珍惜，國民黨會展現出藍軍大團結。





▲高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁，於台北參加政論節目後受訪。（圖／實習記者方敬攝）

對於除了不分區立委吳斯懷之外，藍營立委週日將前往高雄當分身，一人負責一區進行輔選，但卻有的藍委切割不願前往，民進黨候選人陳其邁也表示，候選人本身才重要。李眉蓁下午在台北錄影後回應，三個月的選舉濃縮成50幾天，對她來說每分每秒都很珍惜，都要很努力的去跑，大家要來幫忙當分身，她非常感謝。

李眉蓁表示，國民黨要表現出團結，讓大家知道國民黨也能夠很團結，每一個行政區都很重要，她都很重視，剩下的幾天她會持續努力；至於政見發表會準備，李眉蓁說，所有議題都會參考，但因為時間較短，會把主軸表現出來。

此外，針對民調顯示李眉蓁的支持者中，中高年齡層中多數，李眉蓁回應，只要有票，不分老少對她來說都是非常重要的，每一個區塊都是她必須要爭取的，補選投票率低，這是他們必須要加強的。