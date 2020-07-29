美中對抗情勢升溫　江啟臣籲蔡英文「謹慎面對」：避免台灣淪為棄子

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨29日下午舉行中常會，黨主席江啟臣表示，面對美陸變局以及複雜的國際局勢，提醒蔡總統謹慎面對，應該回到中華民國以及2300萬人的利益為優先，保持自主性，避免淪為單一方的籌碼甚至棄子。

江啟臣於中常會發表談話，指出美方於21日要求中共當局關閉駐休士頓總領事館，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於7月23日強調，「如果不改變中共，中共將改變我們」，直接宣示美陸關係轉向。美國駐成都領事館27日在中共當局的要求下也正式降下星條旗，結束35年的服務。

江啟臣表示，站在歷史轉折點上，更應該思考中華民國如何在美陸對峙下尋求有利的支點，用彈性的對外政策，開拓發展道路。總統蔡英文曾說，「不要忘了我們自己也是棋手」。

江啟臣表示，面對美陸變局以及複雜的國際局勢，國民黨要提醒蔡總統應該謹慎面對，更應該回到中華民國，以及2300萬人的利益為優先，保持自主性，避免淪為單一方的籌碼甚至棄子。他說，國民黨身為最大的在野黨，絕對願意站在維護國家利益的立場上，共同對外；但是在內政上，指出執政黨錯誤的作為，是在野黨天職。

此外，江啟臣重申修憲的急迫性，目前憲政制度對於總統的尊崇是建立在總統的自我約制，而不是權力制衡，造成總統有權無責、一人獨大的憲政危機。監察院的人事權，已經再次凸顯缺乏自制的總統，破壞了權力平衡。除了立法院黨團已經加速研議提出釋憲訴求審查無效之外，仍必須回到制度設計上，進行修憲總體檢，設計一部「權責相符」、「監督制衡」、「防止濫權」的「中華民國憲法」。

他說，國民黨團不但要儘速提出「總統國情咨文常態化」、「閣揆同意權」兩項有高度民意共識的修憲案，「護民主、打濫權」更是國民黨討論修憲案的基礎與共識。除了思考廢除沒有制衡能力的組織與人事，也要研擬廢除後重建的配套制度。

江啟臣強調，國民黨會加速對內對外的溝通對話，並且確保考試權、監察權回歸獨立運作，而不是成為總統權力延伸、完全綠化的東廠。

江啟臣認為，國際疫情仍在高峰，長江的洪災，以及德州颶風災情也尚未緩解。對內，國民黨要提醒防疫相關單位，零星個案已經凸顯第二波疫情的潛在威脅，疫苗研發速度更可能決定秋冬防疫的成效，防疫單位應該調整政策，加速研發步伐。

江啟臣呼籲美、陸雙方謹慎節制，以民生為優先，以救災為優先，以防疫為優先，一起關懷在氣候以及疫病中遭受苦難的人民。

▲國民黨中常會。（圖／記者屠惠剛攝）