王家壩開閘4鎮成汪洋！村民親揭「蓄洪區」真實面目　年輕人不待老人不走

▲王家壩鎮的莊台中間高，四周是土坡，人居住在台子上，洪水從四周流過 。（圖／新京報）

記者蔡儀潔／綜合報導

20日8時30分，安徽淮河王家壩閘水位已達29.75公尺，超過保證水位0.45公尺，時隔13年後再度開閘蓄洪，也是第16次開閘蓄洪，附近濛窪蓄洪區內的4個鄉鎮再次「陷入一片汪洋」。 當地老人很少想過要搬走，但近幾年年輕人外出務工，選擇在其他地方定居，「不想再待在這裡了，想離開這個蓄洪區。」

據《新京報》報導，王家壩閘是淮河上中游的分界點，有「千里淮河第一閘」之稱，受強降雨影響，王家壩20日再度開閘蓄洪。在管理處主任張家潁眼裡，今年水位是1968年洪水以後最高的一次，關閘時水位較開閘時下降了1.47公尺，76小時裡，濛窪蓄洪區蓄洪總量為3.75億立方公尺，相當於26個西湖的年蓄水量。

▲淮河水從王家壩閘的13孔閘門裡洶湧而出 。（圖／新京報）

回憶起蓄洪前一夜，阜南縣老觀鄉副鄉長李小鳳說，當晚一整條街道都燈火通明，拎著大包小包投奔親戚的人，幫助村民轉移的武警、來回搬卸物資的車，排著隊前進的雞鴨鵝。

據統計，從7月19日夜間到20日淩晨，濛窪蓄洪區4個鄉鎮住在低窪處的2000多人連夜轉移，更多的人住在擁有牢固堤防的保莊圩或高出地面近30公尺的莊台上，他們的居住地被洪水包圍，但安然無恙。

67年裡16次被洪水衝擊，當地政府一直在考慮蓄洪區內居民的搬遷問題，然而上了年紀的老人很少想過要離開這裡，「這裡是我的根，祖祖輩輩都生活在這裡，要守著祖宅，死也要死在這裡。」但近幾年，越來越多的年輕人外出務工，選擇在其他地方定居，「不想再待在這裡了，想離開這個蓄洪區。」

對於從小生長在淮河邊上的人來說，幾十年和洪水相處的經驗裡，已經摸索出了一條「水進人退，水退人進」的生存之道。王家壩鎮鎮長余海闊說，蓄洪區的村民種地主要是「靠賭」，水沒來就多種點，水來了莊稼只能淹了，在這種特殊環境下，蓄洪區內主要發展「適應性農業」。

▲佘文武和鄰居們划船到電器行，想再搶救出一些物品 。（圖／新京報）

28歲的村民佘文武在老觀街上經營著一家電器行，平時人來人往，蓄洪前他們一家差不多重要用品，洪水襲來時，他看著家裡的房子一層完全泡在了水裡。

佘文武不是沒想過搬離這裡，但搬到縣城不僅貴，而且還失去了地，村民們捨不得，也都有自己的私心，「拆遷之後，我去縣城就不是農村戶口了，家裡條件又不富裕，要是再享受不到農村戶口的優惠咋過呢。縣城裡賣電器的那麼多，不像老家都是熟人，生意沒法做。」

事實上，對蓄洪區內的人們進行妥善安置，使其免受洪水之苦，一直是各級政府部門謀劃的問題。鎮長餘海闊表示，2003年的大洪水後，決定在每個鄉鎮建一個保莊圩，將居住在28.5公尺以下莊台的群眾和住在危房裡的群眾，遷到保莊圩上，給他們宅基地和補貼，將不安全莊台的房屋拆掉。一個保莊圩面積通常為1.2平方公里，能居住1萬人左右。

▲徐如賀和老伴從田裡搶救上來的玉米 。（圖／新京報）

擺在濛窪蓄洪區面前的一個難題是，並不是所有的居民都願意搬遷。村民徐如賀的屋子建在淮河邊的壩埂上，臨河的整面牆都是被大水侵蝕的痕跡。

因房子是祖宅，他從小在這裡長大，以前發大水的時候房子被淹了，沒地方去，就爬到屋頂，搭個棚子吃飯睡覺，洪水退了再下去，已經記不得房子被沖毀了多少次，每次洪水過後再重建起來，幾十年來，如此反復。

現在的這個房子是2003年大水後建的，沒有再倒塌過。院子的臺階上佈滿青苔，空氣裡潮乎乎的，屋裡堆了些老兩口搶救上來的玉米。72歲的徐如賀戴一副眼鏡，正坐在門口板凳上看書，讀的是《資治通鑒》。

徐如賀子女一直叫老兩口去揚州，但他們不願意，「要去早就去了。之前也去住過，不習慣城裡的生活，還是待在村子裡自在，空氣好，環境好，每天看看書，種種地，農民嘛，就是死也要死在這裡。」

▼ 72歲的徐如賀正坐在門口板凳上看書，讀的是《資治通鑑》 。（圖／新京報）

阜南縣發改委主任李思泉解釋，「確實有些人不願意搬。不過我們完全尊重群眾意願。」 不想搬的原因主要有4個，一是現在國家對淮河治理力度加大，從2007年到現在2013年只發了一次洪水，老百姓的農作物還是有一定收入的；二是即使拔閘蓄洪了，農戶也能得到國家的補償；再就是，遷出一部分居民後，莊台生活環境得到極大改善，村民很滿足；最後就是農民對土地的眷戀，尤其是老人，就喜歡待在農村，在城市裡住不習慣。

中國水利水電科學研究院防洪減災研究所原所長程曉陶說，「我們國家僅僅是國家一級蓄滯洪區的就有九十多個，幾千萬人在裡頭生活，這是中國的國情。」

程曉陶說，中國的防洪本來就是一個兩難的問題，水退人進、水進人退的這種模式不可避免，總要有一些地方小水歸人，大水歸水，它是一個國家自然和社會經濟因素交織後的結果，「我們不可能消除洪水，那就要與洪水共存。」

至於濛窪蓄洪區未來的發展，李思泉認為首先要鞏固脫貧攻堅成果，加快推進蓄洪區內鄉村振興，大力發展適應性農業，解決保莊圩就近就業問題，提高整體經濟收入。