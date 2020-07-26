武漢防洪採購360噸黃豆　遇水膨脹專治「管湧」防潰堤

▲武漢江夏未雨綢繆，早從3月開始就陸續收購黃豆，堆滿倉庫。（圖／翻攝自澎湃新聞）

實習記者簡立宇／綜合報導

長江中下游洪災不斷，許多地方的水位超過警戒線，甚至有民眾發現堤防滲水，令人擔憂。武漢江夏區為了「抗洪」，早從3月就開始到各地收購360噸黃豆，利用黃豆「遇水膨脹」的特性，彼此間的縫隙能緊緊壓縮在一起，達到防洪的效果。

大陸防洪型態與台灣荒溪型河川的模式不太一樣，每當汛期，這些大江大河會長時間處於高水位，防洪堤與堤外路面浸泡久了，在強大的水壓下，容易出現「管湧」現象，土體中的孔隙會被增大的水流速「越衝越大」。這時，大量的湧水就會破壞堤防和水閘地基土壤骨架，可能導致建築物塌陷，造成決堤、垮壩、倒閘等事故，也會造成潰口。

浙江旅遊職業學院飲食文化研究所所長、教授何宏在接受《俄羅斯衛星通訊社》採訪時表示，「泡漲後的黃豆腐爛變質的，能當做優質的有機肥，發揮補救災後農田損失的作用。」沒變形的黃豆，也能留到日後當作種子使用。

另外，黃豆一噸大約5000多元（約台幣2.1萬元），360噸黃豆約200萬元（約台幣840萬元）。何宏認為，為了防洪投入這筆經費是值得的，何況還有後續的好處。

▼湖北省鄂州市有700年歷史的觀音閣屢經洪水，屹立不搖。（圖／CFP）

這批黃豆目前放在金口電排站，目前暫無使用。武漢江夏區防汛抗旱指揮部表示，如果電排站閘門關不上，可能會出現河水倒灌，淹沒上游村莊與農田。造成武漢市江夏區、咸寧市部分區域的90多萬人口、60多萬畝農田造成威脅。

如果外江水位最高達到29.41公尺，超過了運行限值，閘門就有可能無法完全關上。這時候就要拋出黃豆，快速封住豁口，不留下任何一個小洞。而且相較用「建築垃圾」、「土堆」來封堵，黃豆清理起來更方便。

關於360噸黃豆是如何被計算出來的，專家表示，「在最嚴重的情況下，一個閘門完全堵不上，故需要100噸黃豆封堵。1號站共有6個閘門，現場備了80噸，另有200多噸在附近的糧庫。」