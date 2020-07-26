　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

武漢防洪採購360噸黃豆　遇水膨脹專治「管湧」防潰堤

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼0。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲武漢江夏未雨綢繆，早從3月開始就陸續收購黃豆，堆滿倉庫。（圖／翻攝自澎湃新聞）

實習記者簡立宇／綜合報導

長江中下游洪災不斷，許多地方的水位超過警戒線，甚至有民眾發現堤防滲水，令人擔憂。武漢江夏區為了「抗洪」，早從3月就開始到各地收購360噸黃豆，利用黃豆「遇水膨脹」的特性，彼此間的縫隙能緊緊壓縮在一起，達到防洪的效果。

大陸防洪型態與台灣荒溪型河川的模式不太一樣，每當汛期，這些大江大河會長時間處於高水位，防洪堤與堤外路面浸泡久了，在強大的水壓下，容易出現「管湧」現象，土體中的孔隙會被增大的水流速「越衝越大」。這時，大量的湧水就會破壞堤防和水閘地基土壤骨架，可能導致建築物塌陷，造成決堤、垮壩、倒閘等事故，也會造成潰口。

浙江旅遊職業學院飲食文化研究所所長、教授何宏在接受《俄羅斯衛星通訊社》採訪時表示，「泡漲後的黃豆腐爛變質的，能當做優質的有機肥，發揮補救災後農田損失的作用。」沒變形的黃豆，也能留到日後當作種子使用。

另外，黃豆一噸大約5000多元（約台幣2.1萬元），360噸黃豆約200萬元（約台幣840萬元）。何宏認為，為了防洪投入這筆經費是值得的，何況還有後續的好處。

▼湖北省鄂州市有700年歷史的觀音閣屢經洪水，屹立不搖。（圖／CFP）

▲▼洪水,武漢,觀音。（圖／CFP）

這批黃豆目前放在金口電排站，目前暫無使用。武漢江夏區防汛抗旱指揮部表示，如果電排站閘門關不上，可能會出現河水倒灌，淹沒上游村莊與農田。造成武漢市江夏區、咸寧市部分區域的90多萬人口、60多萬畝農田造成威脅。

如果外江水位最高達到29.41公尺，超過了運行限值，閘門就有可能無法完全關上。這時候就要拋出黃豆，快速封住豁口，不留下任何一個小洞。而且相較用「建築垃圾」、「土堆」來封堵，黃豆清理起來更方便。

關於360噸黃豆是如何被計算出來的，專家表示，「在最嚴重的情況下，一個閘門完全堵不上，故需要100噸黃豆封堵。1號站共有6個閘門，現場備了80噸，另有200多噸在附近的糧庫。」

ET快訊
威力彩飆31億！正妹命理師曝「4種人」最有機會變富翁
李眉蓁設競總！爆開場前「人潮悽慘」　空中俯視照曝光
威力彩直衝31億！　「4次20億頭獎」二區都開這兩碼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢防洪採購360噸黃豆　遇水膨脹專治「管湧」防潰堤

山坡上一條詭異地表裂縫！他發出這張照片　救了全村200人！

香港新增113例確診再創單日新高　連4日破百「考慮啟用方艙醫院」

凌晨驚魂！熟睡到一半「天花板砸落全碎」...她骨折嚇傻：以為要死了

來大禹故鄉拚經濟！ 台商、川商「看好」北川投資趨勢

深圳、珠海暫停與香港「互認隔離」　入境需隔離14日

牽女兒等車！下秒陌生漢爆衝...抱3歲妹「拋物線」扔下樓　她跪地哭崩

台男飛香港「違反隔離令」被押！原想再搭航班赴中國大陸

陸全民圍觀美撤領館　胡錫進急喊話：「吃瓜就好」別讓美搞悲情！

養老院死9年「家屬不知情」！姪女怒：喪葬費被領走...案情超詭異

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

叫聲不斷！驚見劇毒「眼鏡王蛇」 民眾圍觀搶著拍...下秒嚇壞狂逃

楊丞琳.潘瑋柏驚「ØZI.吳卓源長好像！」　看兩人鬥嘴...納豆：你們在談戀愛是不是？

103歲阿公4千公尺高空跳傘　為慶祝孫大學畢業破金氏紀錄

銅板價！台南「古早味爆量乾麵」多汁水餃、中藥滷味絕對吃到撐

武漢防洪採購360噸黃豆　遇水膨脹專治「管湧」防潰堤

山坡上一條詭異地表裂縫！他發出這張照片　救了全村200人！

香港新增113例確診再創單日新高　連4日破百「考慮啟用方艙醫院」

凌晨驚魂！熟睡到一半「天花板砸落全碎」...她骨折嚇傻：以為要死了

來大禹故鄉拚經濟！ 台商、川商「看好」北川投資趨勢

深圳、珠海暫停與香港「互認隔離」　入境需隔離14日

牽女兒等車！下秒陌生漢爆衝...抱3歲妹「拋物線」扔下樓　她跪地哭崩

台男飛香港「違反隔離令」被押！原想再搭航班赴中國大陸

陸全民圍觀美撤領館　胡錫進急喊話：「吃瓜就好」別讓美搞悲情！

養老院死9年「家屬不知情」！姪女怒：喪葬費被領走...案情超詭異

報復性旅遊塞爆小琉球！人氣麻花捲賣到「清倉」　店家投降拉下鐵門趕工

都是中山！藍議員也陷「論文風暴」...2口委引爭議　網驚：許崑源家商學歷

從「爆眼女孩」後再也停不了畫筆！漫畫家柳廣成：這是身為市民的責任

「貓頭鷹家族」站樹洞休息！　隔天竟見「20人大砲團」來了

解放軍「雷州半島以西海域」實彈軍演　美軍飛南海偵查

壽險不是只有身故才能領！利變保單兼顧保障及資產配置需求

中職／羅傑斯對獅求本季第2勝　古林睿煬對兄弟生涯首先發

《雖然是精神病》8金句說出童話的現實　「跟別人不一樣就很可怕嗎？」

千年一遇空姐「上下1片布」　30度角比基尼激露美腿禁區

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」　追夢炫耀：去賴冠霖公司面試

白柴狂奔3秒興奮衝向把拔 為吃零食飛撲重踩「小主人」

大陸熱門新聞

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

發現山坡一條詭異裂縫　他救了全村人

學生高考後自殺！遺書曝「考98分都被罵」：感受不到父母的愛

她熟睡到一半「天花板砸落」骨折

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

陌生漢突爆衝！抱3歲妹扔下樓

武漢防洪買360噸黃豆　遇水膨脹防潰堤

他殺妻「絞肉機碎屍」沖入化糞池！

人妻一刀一刀被虐殺！破碎屍體嚇暈

遭控構陷孟晚舟！匯豐支行被關閉

新人必須聚餐！22歲妹遭大手摸奶

養老院死9年「家屬不知情」　案情超詭異

驚悚！陸男吞生魚片　反被寄生蟲吃掉一半肝臟

更多熱門

相關新聞

熱湯連喝3天　才發現裡面有蝙蝠　

熱湯連喝3天　才發現裡面有蝙蝠　

湖北武漢近來有市民買了一罐肚片湯與家人喝，然而喝了3天發現裡面竟然有一隻完整蝙蝠，蝙蝠的頭、耳朵、身體，甚至翅膀通通都有，嚇得他立即和全家人前去醫院做核酸檢測，而賣湯的老闆也對於產品為何會有蝙蝠也感到匪夷所思。

美中外交衝突升高的下一步？

美中外交衝突升高的下一步？

胡錫進預告中方今日反擊美國！

胡錫進預告中方今日反擊美國！

長江3號洪水正形成！三峽大壩壓力Up

長江3號洪水正形成！三峽大壩壓力Up

腹中抽出超粗黑毛髮　長達2公尺

腹中抽出超粗黑毛髮　長達2公尺

關鍵字：

黃豆武漢江夏洪災長江

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

隔壁搬來應召妹！萬華男學生聽「撞牆聲」崩潰

威力彩狂飆31億！正妹命理師曝中獎機率

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

貓咪拿去印　A4肉球讓萬人暴動了

竟然不是筍類！營養師揭「玉米筍驚人身世」　嚇壞一票網友

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

陸版《想見你》卡司曝！　網崩潰：誰演得過柯佳嬿

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

半夜戰機「爆破音」升空！空軍基地證實了

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

愛喝冰水傷全身…網酸「台灣特有觀念」！中、西醫揭驚人真相

「拇指眼鏡蛇」殺氣拱背萌暈網友

更多

最夯影音

更多
藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...
瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面