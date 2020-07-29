中國6066億泡水！洪災讓5千萬人受害　今強降雨又向黃河北移

▲陸水利部稱淮河發生流域性較大洪水約10年一遇。（圖／CFP）



記者崔子柔／綜合報導

大陸華北地區很少受到豪雨災情，但如今降雨帶北移，黃淮、華北、東北地區都會出現豪大雨，海河、黃河、松遼可能又要發生較重汛情，目前已要求該地區加強落實防汛。6月1日主汛期至今，中國農作物受災面積高達528萬3300公頃，直接經濟損失累計1444.3億人民幣（約台幣6066億）。

綜合陸媒報導，因為較少受到豪雨侵襲，北方的防洪設施比多雨的南方脆弱，接下來的豪雨將成為華北地區的一大考驗，雖然長江中下游的降雨逐漸趨緩，但中國國家防總經會商仍決定維持長江、淮河防汛二級響應。

▲陸水利部稱淮河發生流域性較大洪水約10年一遇。（圖／CFP）



主汛期自6月1日起，截至昨日（28），洪災已讓江西、安徽、湖北等27省區5481.1萬人次受災，158人死亡失蹤，376萬人次緊急轉移安置，另有4.1萬間房屋倒塌，36.8萬間不同程度損壞，遇害的農作物面積達528萬3300公頃，加總之下大概總共損失1444.3億人民幣（約6066億台幣）。

相較於近5年來的同期平均值，今年洪災受災人數升了23.4%，因災死亡失蹤人數下降53.9%，緊急轉移安置人次上升36.7%，倒塌房屋數量下降68.4%，直接經濟損失上升13.8%。