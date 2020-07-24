雪上加霜！長江3號洪水正形成「三峽大壩壓力Up」　今起再迎大暴雨

▲鄱陽縣桂湖村四面被水包圍。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖北省防汛抗旱指揮部23日指出，因長江2號洪水正在湖北省推進，同時近期長江上游發生強降雨，長江3號洪水正在形成！三峽大壩截至當晚間8時，入庫流量33000立方公尺/秒，將繼續加大下泄，長江高水位持續。另外據氣象預報，長江流域今（24）日起再迎強降雨，巢湖水位已連續多日超「百年一遇」標準。

據湖北省防汛抗旱指揮部23日消息，長江3號洪水正在形成，荊江大堤及以下堤防將長時間高水位擋水，出險機率加大，長江防洪面臨十分嚴峻的形勢。

▲三峽大壩。（圖／CFP）

至於備受關注的三峽大壩，截至23日晚間8時，水位160.15公尺, 入庫流量33000立方公尺/秒，出庫流量43300立方公尺/秒，將繼續加大下泄，長江高水位持續。據目前三峽大壩出庫流量預測，長江幹流荊江河段重要控制站監利站將在24日突破「保證水位」，隨著三峽水庫可能進一步加大下泄量，監利站超保證水位的幅度還會增加。

▲江西洪災嚴重。（圖／CFP）

令人擔憂的是，剛告別主雨帶沒幾天的長江流域，又要面對降水強勢來襲！據氣象預報，一輪新的降水過程再次上線長江流域，給正處高水位運行的大江大湖又加大了防汛壓力，預計24日至26日四川盆地至長江中下游沿江一帶有大到暴雨，其中重慶中部、湖南西北部、湖北東北部等地的部分地區有大暴雨，累計降雨量100～200毫米，四川盆地中部局地可達250～300毫米。

氣象專家提醒，長江中下游幹流及洞庭湖、鄱陽湖、太湖已維持長時間高水位運行，24日至26日這輪強降雨將可能導致長江干支流水位進一步上漲，加重洪澇災害。

▼23日安徽廬江縣白山大橋周邊被淹村莊 。（圖／中新社）

此外，受上游不斷來水、下游長江水位居高不下的「上下夾擊」，巢湖水位已連續多日超百年一遇標準。巢湖市防指副指揮長曹源躍21日表示，巢湖城防標準的保證水位是12公尺，而湖水水位已達13.41公尺，意味著巢湖已呈「懸湖」狀態。

由於巢湖水位不斷上漲，安徽省廬江縣同大鎮石大圩白石天河連河段堤防22日發生塌陷，河水漫過堤防，形成20多公尺寬的缺口，洪水沖進多個村莊。

未來一周，巢湖還將接連迎來兩輪強降雨，24日至26日的這輪降雨，中國氣象局預計巢湖的面雨量較大，有30～50毫米。據巢湖市政府消息，根據目前即時水情及工情，預計忠廟24日左右水位將達13.6公尺，防汛壓力較大。