三峽集團：若沒大壩洪災會更嚴重！　潰壩危言聳聽「沒那麼脆弱」

▲三峽大壩洩洪。（圖／翻攝自新華網）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸自6月初全面進入汛期以來，多地遭遇嚴重洪災，其中三峽大壩再度引發關注。對此三峽集團權威人士表示，今年如果沒有三峽工程，長江中下游防洪形勢將更加緊張，而關於「潰壩」的說法根本是危言聳聽，大壩「沒那麼脆弱、不堪一擊」。

據《環球時報》報導，三峽集團流域樞紐管理中心負責人表示，今年如果沒有三峽工程，洞庭湖城陵磯地區和鄱陽湖湖口將超保證水位，會有部分分蓄洪區分洪運用，武漢段漢口站水位更高，長江中下游防洪形勢將更加緊張，

三峽工程的調蓄主要是解決長江幹流的防洪問題，該負責人指出，即使洩洪也是要不超過下游防洪物件的防洪補償標準的，不會對下游額外增加防洪壓力，三峽的防洪庫容為221.5億立方公尺，目前還剩下接近170億立方公尺的庫容空間，有充足的能力應對下一波洪水。

不過該負責人指出，後期如果暴雨集中在三峽大壩以下，長江中下游地區發生區域性大洪水，支流發生洪災或者城市自身內澇嚴重，主要還得依靠城市自身排澇設施解決，但三峽水庫可通過儘量攔蓄上游洪水，最大限度降低下游幹流水位，助力下游城市排澇救災，大大緩解下游壓力。

▲相關負責人指出，三峽大壩大大緩解下游壓力。（圖／CFP）

近期三峽「潰壩」、「變形」的說法引發熱議，對此該負責人強調，這類謠言是危言聳聽，近來未出現任何所謂的「變形」或其他風險，三峽工程不是有些人想像的那麼「脆弱」、不堪一擊！

此外該負責人也回應「連續洩洪加重中下游的洪水氾濫」的言論，稱水庫洩洪不等於沒有發揮防洪作用，儘管在洩洪但總出庫流量為3.5萬立方公尺/秒，仍比入庫流量5.3萬立方公尺/秒小，攔洪減輕了鄱陽湖的防洪壓力，避免了鄱陽湖湖口站超保證水位。