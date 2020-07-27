陸水利部：淮河發生流域性較大洪水　約10年一遇

▲淮河入江水道持續高水位，樹木淹沒水中。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸水利部26日指出，淮河流域自14日以來出現3次強降雨過程，流域累積面雨量170毫米，較常年同期偏多89%，列1961年以來第2位；其中上游259毫米，列第2位，中游193毫米，列第1位；累積最大點雨量安徽六安響洪甸639毫米。

水利部提到，受強降雨影響，淮河7月17日出現2020年第1號洪水。淮河幹流河南踅子集至江蘇盱眙河段全線超警戒水位，王家壩至魯台子河段超保證水位，潤河集、汪集、小柳巷河段水位超歷史。王家壩最高水位29.76米，列有實測資料以來第2位；潤河集最高水位27.92米，最大流量為8690立方米每秒，均列有實測資料以來第1位；正陽關最高水位26.75米，列有實測資料以來第2位。

水利部指出，淮南支流潢河、白露河、史灌河、淠河發生超保證水位洪水，淮北支流洪汝河、沙潁河發生超警戒水位洪水，沂沭泗水系新沂河發生超警戒水位洪水，「綜合考慮降雨、水位、流量和洪量等因素，2020年淮河發生了流域性較大洪水（約10年一遇），其中正陽關以上發生區域性大洪水。」

水利部提到，經過各方努力，本次淮河洪水無一人傷亡，水庫無一垮壩，主要堤防未出現重大險情，防汛抗洪工作有力有序有效，下一步水利部將加強預測預報，及時發布預警信息；統籌調度水工程，加快淮河洪水排泄；指導督促地方強化堤防巡查防守，確保退水期堤防運行安全；進一步落實防禦措施，準備迎戰還有可能出現的大洪水。