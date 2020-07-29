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迎報復性出遊商機　雲林飯店業者推精緻西餐Semi Buffet

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▲三好國際酒店於13樓的穗玥百匯餐廳推出Semi Buffet服務，精心設計12道葷食、素食主餐與歡樂兒童餐。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲三好國際酒店於13樓的穗玥百匯餐廳推出Semi Buffet服務，精心設計12道葷食、素食主餐與歡樂兒童餐。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

三好國際酒店為迎接報復性出遊商機，加上父親節即將到來，於13樓的穗玥百匯餐廳推出Semi Buffet服務，西餐饗宴邀請主廚張文豪精心設計12道葷食、素食主餐與歡樂兒童餐，從8月3日起提供美國翼板牛排、紐約客牛排至頂級日本和牛等高級排餐，讓民眾能舒適享受美食，還能坐擁高樓遠眺斗六市區超美夜景。

「為美食放下所有執著」西餐主廚張文豪深耕西餐多年，認為廚師要跳脫窠臼，結合時下養生、健康風潮並以在地食材製餐，以提供民眾想吃的好味道，料理美味可口不在話下，更貼心地依照消費者習慣調整口味、份量，要讓消費者感到「物超所值」，5歲以下的幼兒，將加贈寶寶粥，提供顧客貼心的餐飲服務。

三好國際酒店29日舉辦菜色發表會，展示翼板牛排、上蓋豬肋眼、戰斧豬排、沙朗牛排與頂級日本和牛等主餐，佐料也是法式黑胡椒醬、義式香料紅醬、爪哇燒烤醬，要讓大家品嘗充滿異國風味的好味道。主廚張文豪資歷豐富，曾獲得法國藍帶主廚、亞洲最佳廚師五星金讚獎等殊榮，更是世界廚師聯合會國際評審(西餐)，要將國際視野，結合在地食材，提供不同凡響的美食饗宴。

三好國際酒店表示，民眾到穗玥用餐另有雙重好康，餐廳響應雲林縣政府「券留雲林」行銷觀光，民眾消費滿1200元現抵200元，消費越多抵越多。配合雲縣府「遊雲林抽汽車送農場」活動，只要在餐廳消費累積超過2000元，就能在活動官網登錄一次抽獎名額，享美食還能抽大獎。

▲三好國際酒店於13樓的穗玥百匯餐廳推出Semi Buffet服務，精心設計12道葷食、素食主餐與歡樂兒童餐。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲三好國際酒店西餐主廚張文豪資歷豐富，曾獲得法國藍帶主廚、亞洲最佳廚師五星金讚獎等殊榮，更是世界廚師聯合會國際評審(西餐)。（圖／記者蔡佩旻攝）


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