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迎接三倍券　雲林多家飯店推出加倍優惠搶振興

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▲三好國際酒店餐飲配合振興三倍券發放，7月15日起麵包雞豪華套餐特價3000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲三好國際酒店餐飲配合振興三倍券發放，使用振興券消費7月15日起麵包雞豪華套餐特價3000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內因新冠肺炎疫情影響，餐飲娛樂業產業經濟收益下滑，在疫情逐漸解封後政府為刺激消費，7月1日開始開放預購、綁定「振興三倍券」，但使用期限為7月15日至12月31日，許多商家紛紛推出優惠希望可以先被振興一波，雲林三好國際酒店推出平日住宿2980元；斗六緻麗伯爵酒店則推出平日住宿59折超優惠搶商機。

▲三好國際酒店餐飲配合振興三倍券發放，7月15日起麵包雞豪華套餐特價3000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲三好國際酒店位於斗六棒球場對面，緊鄰斗六市外環道，南北交通便利是中部婚宴會館首選。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

三好國際酒店指出，提倡安心旅遊，7月推出「放心玩住宿專案」入住送餐飲抵用券500元，平日經典雙人只要優惠價2980元，搭配自由行住宿優惠，再省1000元，飯店再加贈500元館內消費抵用金；餐飲部份，配合振興三倍券發放，7月15日起麵包雞套餐特價3000元，此外，民眾至《藍朵茶餐廳》消費刷卡、振興券三倍券結帳，付1000元抵1200元消費，付2000元抵2400元，無論以刷卡或紙本振興三倍券結帳，都能享有專案優惠。

▲三好國際酒店餐飲配合振興三倍券發放，7月15日起麵包雞豪華套餐特價3000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲三好國際酒店是雲林唯一有游泳池的住宿酒店。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

緻麗伯爵酒店則推出只要使用振興三倍券，全館全房型以平日定價59折、假日69折，滿額2000元再送500元折價禮券、滿1萬元以上大方贈送免費住宿券，還有主廚自製雙醬禮盒當伴手禮及13樓K-Bar酒吧黑糖珍珠鮮奶每人一杯；餐飲部份使用振興三倍券，訂購桌菜消費金額滿5000元，贈送500元餐飲折價禮券、滿10000元送1000元以此類推，加碼再贈紅酒每桌乙瓶，將振興券放大回饋給消費者，預計可望帶動住宿及餐飲業績。

▲三好國際酒店餐飲配合振興三倍券發放，7月15日起麵包雞豪華套餐特價3000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲緻麗伯爵酒店位於斗六圓環，距斗六車站步行可到，夜晚附近有多家宵夜攤可選擇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

劍湖山世界渡假大飯店暑假配合水陸雙樂園優惠活動，推出兩人成行優惠措施，一泊一食，每人只要1600元。同時也特別推出學生專案，4人同行，一泊一食加安心旅遊補助1000元後，每人只要900元，振興券皆可適用。

▲三好國際酒店餐飲配合振興三倍券發放，7月15日起麵包雞豪華套餐特價3000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲緻麗伯爵酒店是雲林唯一有夜景酒吧的住宿酒店，遠挑斗六夜景適合習慣晚睡的旅客住宿放鬆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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