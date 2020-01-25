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年節飯店用餐聚團圓　除夕財神伴圍爐

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▲雲林三好國際酒店2020年除夕夜安排財神爺於民眾團圓餐席間逐桌互動，用餐民眾大讚有財有喜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林三好國際酒店2020年除夕夜安排財神爺於民眾團圓餐席間逐桌互動，用餐民眾大讚有財有喜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

除夕圍爐是國人重要習俗，雲林三好國際酒店規劃佳餚、表演，邀請民眾闔家到飯店圍爐團圓，除夕夜飯店內約100戶家庭、1000多人，席間三好國際酒店更安排財神爺逐桌贈糖，增添喜氣財氣，民眾開心用餐、看表演，親子笑聲四處洋溢，讓民眾感受加倍的幸福過年氣氛。

除夕夜圍爐是中國傳統節日，年夜飯又作團年飯，近幾年來因社會型態轉變，有的家庭不再自己準備年夜飯，而是訂購外賣年菜或舉家改到飯店吃年夜飯，省去準備材料與烹飪的時間，更不用在餐後整理堆積成山的碗盤與杯盤狼藉的餐桌，省下更多時間與親友長輩好好閒話家常。

三好國際酒店除夕夜在宴會廳規劃中式桌菜圍爐宴，藍朵茶餐廳推除夕套餐，13樓穗玥百匯餐廳供應buffet，飯店為與民眾歡樂過新年，在一樓宴會廳舉辦除夕音樂表演，邀請樂團演奏帶動氣氛，且規劃財神爺沿桌與用餐民眾互動。另安排薩克斯風樂手二階段到穗玥百匯餐聽演奏，上演除夕桌邊演奏會，讓大家能舒舒服服吃團圓飯。

董事長陳國周表示，科技進步下，許多家庭都是雙薪夫妻，無暇採買年菜、料理團圓餐，為此請主廚提供春節圍爐宴服務，不管是除夕圍爐、親友團圓餐，或是初二娘家宴等，都能放心交給飯店料理。其中除夕圍爐宴更加碼邀請樂團、主持人與財神爺演出，讓用餐氛圍更活潑，恭賀大家「金鼠報春，金銀財寶數不盡！」

民眾謝坤輝帶媽媽、妻小與岳母、小姨子，第二次到『三好國際酒店』吃除夕團圓宴。謝坤輝是獨生子，姊姊也都已出嫁，感覺小家庭在家過年很無趣，到三好大宴會廳，與其他家庭一起吃團圓飯，加上除夕宴表演、財神爺活動，謝坤輝讚說：「這才像過年！」

▲雲林三好國際酒店2020年除夕夜安排財神爺於民眾團圓餐席間逐桌互動，用餐民眾大讚有財有喜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林三好國際酒店2020年除夕夜安排財神爺於民眾團圓餐席間逐桌互動，用餐民眾大讚有財有喜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
▲雲林三好國際酒店2020年除夕夜安排財神爺於民眾團圓餐席間逐桌互動，用餐民眾大讚有財有喜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲有別以往傳統觀念在家圍爐，近年許多民眾移至飯店訂桌用餐，減少許多家務雜事，有更多時間能好好聚餐聊天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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