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全民防疫提升免疫不求人　三好酒店推出養生套餐吸客

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▲三好國際酒店響應，提升免疫大造好體質，推出個人養生套餐，為民眾規劃健康飲食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲三好國際酒店響應，提升免疫大造好體質，推出個人養生套餐，為民眾規劃健康飲食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

日前衛福部苗栗醫院，宣傳「打造健康好體質、提升免疫不求人」，建議民眾透過正確飲食，增強身體免疫力。雲林三好國際酒店響應政策，幫民眾做好規劃，上周起，推出富含維生素、膳食纖維與不飽和脂肪酸的《養生健康套餐》，讓民眾更健康。

養生健康套餐結合「全榖雜糧養生」觀念，以三好米熱銷的16穀米入菜，推出櫻花蝦16穀米，一道菜就能吃到糙米、黑糯米、小米、紅豆、高粱與燕麥、黑芝麻等16種穀物，不只維生素、礦物質與膳食纖維豐富，也因咀嚼不同穀物，口感隨之變化。

其中《鮮人蔘燉雞湯》，從古代「本草綱目」到現代醫學，都認為人蔘富含多種維生素、礦物質等人體需要的營養成分，燉雞湯鮮美口感之餘，還能攝取雞肉不飽和合脂肪酸、優質蛋白質，民眾食用能增加身體健康。

三好國際酒店1樓藍朵茶餐廳，售價680元，規劃為1人份套餐，養生健康套餐共8道料理，櫻花蝦16穀米、鮮人參燉雞湯外，還有蔬菓沙拉、現炒食蔬與招牌港點等美味，讓民眾均衡飲食，免預約，即能攝取有益健康的營養成分，讓身體更健康。

▲三好國際酒店響應，提升免疫大造好體質，推出個人養生套餐，為民眾規劃健康飲食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲鮮人蔘燉雞湯，從古代本草綱目到現代醫學，都認為人蔘富含多種維生素、礦物質等人體需要的營養成分。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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