紙本3倍券還沒花完？到喜憨兒門市用愛消費　買2百送1百

▲紙本3倍券到喜憨兒門市消費買2百送1百。（圖／喜憨兒基金會提供）

記者林璟倩／綜合報導

總統蔡英文近日於臉書向網友發問，剩下700元振興券還沒花完，該怎麼使用？留言區有網友推薦「捐公益」，其實除了直接全額捐公益，也可以考慮到拿紙本三倍券到喜憨兒門市消費，不論是買麵包、喝飲料、訂禮盒、用餐點，只要是喜憨兒自製品都可以使用，滿200元還送100元抵用券，買好買滿吃超飽，同時幫助了喜憨兒們的工作權，也為喜憨兒基金會增加收入，徹底讓振興3倍券效益發揮最大值。

喜憨兒基金會在全台設有烘焙屋、餐廳以及庇護工場，受這一波新冠肺炎疫情影響，不僅來客數銳減，營業額也下滑許多，基金會董事長蕭淑珍表示：「基金會最早推動的喜憨兒服務，就是協助他們自立。25年來，也一直持續強化、深化自立服務的模式。經由基金會的支持，有超過一千多名的喜憨兒，在喜憨兒庇護工場或一般社區職場，跟所有人一樣，擁有一份工作。如果能力有所不足，基金會設有許多社區作業所，培植喜憨兒的工作能力，作為自立的準備。喜憨兒藉著工作獲得成就，享有生命的尊嚴與生命的喜悅。許多喜憨兒的工作薪資，更是支持家庭生活的重要依託。透過正職、工讀雇用與庇護性就業，基金會每年提供給喜憨兒的薪資已經超過新台幣五千萬元。」

▲憨兒們為了維持得來不易的工作必須比平常人加倍努力。（圖／翻攝自喜憨兒基金會官網）

事實上，這些憨兒們為了得來不易的工作，可以5點半就起床準備，每天的上班路線，是從家裡騎腳踏車到火車站，接著再轉公車加上徒步數分鐘走到庇護工場。儘管通勤時間很長，但從未澆熄憨兒們對工作的熱情，因為這多半是他們的第一份工作！有時在學習的過程中，會忘記操作程序、或是品質無法達到要求而必須重新練習。但樂天的他們始終沒有放棄，透過老師的指導進行反覆練習，讓自己越來越進步。

為了讓每一位喜憨兒的努力都獲得應有的報酬，喜憨兒基金會鼓勵大家踴躍持紙本三倍券到基金會全台門市消費，8/1~11/30期間，消費滿200元加碼贈送100元(50元抵用劵2張)，滿500元送300元(50元抵用劵6張)，限下次消費使用，滿100元可折抵50元，不得跨店使用。加碼抵用券各店限量，發完為止。